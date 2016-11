Hamburg Unbekannte legen Brand an Messe-Eingang

Vor dem Haupteingang der Hamburger Messehallen haben Unbekannte am Samstagabend selbst errichtete Barrikaden in Brand gesetzt. Das teilte die Feuerwehr mit. Auch auf der Straße vor dem Gebäude hatten Barrikaden gebrannt. Durch die Hitze zerbarsten Glasscheiben im Eingangsbereich der Messe. Verletzt wurde niemand.

In eineinhalb Wochen findet in Hamburg der OSZE-Gipfel statt. Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf die Täter oder darauf, ob die Tat politisch motiviert war. In den Messehallen soll am 8. und 9. Dezember ein Außenministertreffen stattfinden.

Feuerwehrleute löschten den Brand nach Angaben des Feuerwehrsprechers nach rund einer Viertelstunde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Brandstifter verschwunden. Sie hätten zuvor auf der Straße Nägel verstreut, sagte ein Sprecher.