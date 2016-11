Suche nach Polizistin Beamte finden Frauenleiche nahe Hamburg

Im Sachsenwald nahe Hamburg haben Polizisten die Leiche einer Frau entdeckt. Die Beamten hatten zuvor in dem Wald seit Tagen nach einer verschwundenen Kollegin gesucht. Die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau war am vergangenen Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden.

Ob es sich bei der Leiche um die 22-jährige Polizistin handelt, ist unklar. Die Polizei sperrte den Wald nach Angaben der "Bild"-Zeitung nach dem Fund ab. Ermittler des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamtes seien auf dem Weg. Weitere Informationen sollten folgen, schrieb die Polizei auf Twitter:

Wir haben heute den Leichnam einer Frau im Sachsenwald gefunden - weitere Infos dazu folgen! — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 29. November 2016

Am Dienstag hatte die Polizei eine neue Suchaktion im in dem Waldstück begonnen. Eine Hundertschaft war mit mehreren Hunden im Einsatz. Bereits in den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Polizisten das Gelände mit Hunden durchkämmt. Auch ein Hubschrauber überflog das Gebiet.