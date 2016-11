Verbrechen in Hameln Kind musste Qualen der Mutter mit ansehen

Über das Verbrechen in Hameln, bei dem ein Mann seine Ex-Partnerin mit einem Seil am Auto durch die Stadt schleifte, sind neue Details bekannt geworden. Nach Angaben der Ermittler saß der zweijährige Sohn des Paares während der Tat mit im Auto. Der Sprecher der Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover hatte entsprechende Informationen von SPIEGEL ONLINE gestern Nachmittag nicht bestätigen wollen, sie seien ihm nicht bekannt.

Opfer in Lebensgefahr

Nach Angaben der Polizei befindet sich der Junge inzwischen in der Obhut des Jugendamtes. Die 28-Jährige, die am Sonntagabend rund 250 Meter weit durch die Stadt geschleift wurde, befinde sich weiterhin in Lebensgefahr.

Im Video: " Zustand der Frau sehr kritisch"

Video REUTERS

Der 38 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden. Wie eine Augenzeugin SPIEGEL ONLINE berichtete, machte der Mann während der Tat einen kaltblütigen Eindruck. Er habe Appelle von Anwohnern, mit seinem Tun aufzuhören, bewusst ignoriert.