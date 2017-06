Hamm Jugendliche demolieren neue Schule - 350.000 Euro Schaden

Zwei etwa 13 bis 15 Jahre alte Jungen haben in einer neu gebauten Schule in Hamm einen Schaden in Höhe von etwa 350.000 Euro angerichtet. Das teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit. Die unbekannten Jugendlichen brachen den Angaben zufolge am Mittwochabend eine Tür auf und zogen marodierend durch das fast fertiggestellte Gebäude.

Die Täter kippten sämtliche Farbeimer um, beschmierten Wände, zerstörten Scheiben, Server sowie Schaltkästen und ließen elektronische Geräte mitgehen, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Zeugen beobachteten die Jungen auf der Flucht. Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381/916-0 entgegen.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art in der angehenden Förderschule. In den vergangenen Monaten war der Neubau mehrfach Ziel von Randalierern gewesen. Mal wurde gezündelt, mal zerstört. Die Schäden seien aber vergleichsweise gering ausgefallen, sagte ein Polizeisprecher.