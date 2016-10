Nach 24 Jahren Mann gesteht Tötung seiner Frau und muss keine Strafe fürchten

In einer Garage in Neumünster haben Polizisten aus Hannover eine grausige Entdeckung gemacht. Die Polizisten fanden bei ihrer Suche dort ein Metallfass mit einer mumifizierten Frauenleiche darin. Zuvor hatte ein Mann gestanden, seine Frau vor 24 Jahren in Hannover erwürgt zu haben. Anschließend verriet er den Beamten, wo sie ihre Leiche finden konnten.

1992 war die damals 26-Jährige spurlos verschwunden. Vermutlich hatte der Mann die Angehörigen seiner Frau glauben lassen, sie habe sich von ihm getrennt und sei ins Ausland gezogen. Erst 2013 meldete ihre Familie die Frau bei der Polizei als vermisst - weil sie über 20 Jahre lang nichts von ihr gehört hatte.

Bei Vernehmungen durch die Polizei verstrickte sich der inzwischen 52 Jahre alte Ehemann in Widersprüche und räumte schließlich ein, seine Frau im Streit erwürgt zu haben. Die Tote habe er in ein Fass gelegt und dieses anschließend zugeschweißt. Das Fass habe er bei einem späteren Umzug 2003 mit nach Neumünster genommen und in eine angemietete Garage gestellt.

Dennoch scheint es, als ob der Mann derzeit keine Konsequenzen befürchten muss. Die juristische Bewertung durch die Staatsanwaltschaft Hannover ergab, dass die Tat derzeit als Totschlag bewertet werden muss. Da Totschlag nach 20 Jahren verjährt, kam der Ehemann wieder auf freien Fuß und kann wohl nicht belangt werden. Dennoch versucht die Kriminalpolizei, die Hintergründe der Tat zu ermitteln.