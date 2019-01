Hannover Passant will helfen und wird Rolltreppe hinuntergetreten

In Hannover ist ein Helfer bei einer körperlichen Auseinandersetzung eine Rolltreppe hinuntergetreten und schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass es sich bei dem Mann um einen 47-jährigen Passanten handelte, der einem von Jugendlichen attackierten Mann helfen wollte. Beamte nahmen drei Verdächtige im Alter von 15 bis 18 Jahren fest.

Nach bisherigen Ermittlungen gehörten diese zu einer Gruppe von jungen Männern, die am Mittwochabend mit einem 37-Jährigen in Streit geraten waren und auf diesen einschlugen. Der Passant wollte dem Angegriffenen helfen, wurde aber selbst attackiert und floh daraufhin in Richtung einer U-Bahnstation. Einer der jungen Männer holte ihn auf einer Rolltreppe ein und trat ihm in den Rücken. Er stürzte laut Polizei hinab und brach sich die Schulter.

Wer den 47-Jährigen auf der Treppe attackierte, ist bislang unklar. Die Beamten in der niedersächsischen Landeshauptstadt werten unter anderem die Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus, um die Frage zu klären.