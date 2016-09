Autowerkstatt in Hannover Polizisten finden halbe Tonne Marihuana

In Hannover haben Fahnder eine halbe Tonne Marihuana in einer Autowerkstatt entdeckt. Das Rauschgift hätte einen Straßenverkaufswert von zwei Millionen Euro gehabt, wie Landeskriminalamt (LKA) und Zollfahndungsamt mitteilten. Es sei die größte Menge Marihuana, die bisher in Niedersachsen gefunden worden sei.

Das Rauschgift stammt laut LKA aus Osteuropa und war für den Markt in Hannover bestimmt. Vier Männer im Alter von 33 bis 39 Jahren wurden festgenommen.

Bei der Aktion drangen Spezialkräfte in die Werkstatt ein. Dabei ertappten sie die Männer, die das Rauschgift aus großen 30 Kilo-Paketen in kleinere für den Weiterverkauf umpackten. Zeitgleich durchsuchten Polizisten 13 Wohnungen, Garagen, Geschäftsräume und Kleingartengrundstücke. Dabei stellten sie 60.000 Euro, Schmuck und Waffen sicher.