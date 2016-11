Hannover Rentnerpaar getötet - Verwandter unter Tatverdacht

In Hannover ist am Mittwochabend ein älteres Ehepaar getötet worden. Die Polizei nahm kurz darauf nach eigenen Angaben einen 25-jährigen Verwandten der Opfer unter dringendem Tatverdacht fest. In welchem konkreten Verwandtschaftsverhältnis der Mann zu den Getöteten stand, teilte die Polizei nicht mit.

Nachbarn hatten die Beamten alarmiert, als sie Hilferufe aus der Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses hörten. Die Polizisten fanden das Ehepaar leblos vor, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 82-jährigen Frau und ihres 75 Jahre alten Mannes feststellen.

Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des 25-Jährigen, der in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen wurde. Nach ersten Untersuchungen am Tatort gehen die Ermittler von einem Kapitalverbrechen aus.