Dutzende medizinische Geräte sind aus Krankenhäusern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verschwunden - zwei Wochen später ist die hochwertige Beute nun am Frankfurter Flughafen aufgetaucht.

In Paketen fanden Zollbeamten 40 in Hannover gestohlene Endoskope im Wert von rund 1,2 Millionen Euro sowie weitere in Bielefeld gestohlene Geräte, wie das niedersächsische Landeskriminalamt mitteilte. Die Fahnder gehen von einer vernetzten Tätergruppe aus, die ihre Beute ins Ausland schaffen wollte. Deshalb hatte das Landeskriminalamt Behörden und Unternehmen sensibilisiert.

Laut Bundeskriminalamt häufen sich seit 2015 Diebstähle hochwertiger medizinischer Geräte. Der Schaden summiert sich inzwischen auf mehr als 28 Millionen Euro.