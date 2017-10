Lupita Nyong'o über Harvey Weinstein "Ich weiß jetzt, was ich damals nicht wusste"

In einem Gastbeitrag für die "New York Times" schildert die 34-jährige Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o ("12 Years a Slave"), wie sie 2011 als Schauspielschülerin den mächtigen Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein kennenlernte - und was dann geschah.

Nyong'o sondierte damals Karrierechancen im Filmgeschäft, ihr sei empfohlen worden, Kontakt zum einflussreichen Weinstein aufzubauen - sie solle aber vorsichtig sein, Weinstein sei ein "Rüpel".

Nyong'o beschreibt detailliert, wie sie bei den Treffen mit Weinstein, die folgten, hin- und hergerissen war: Da war einerseits seine unangenehme bullige Art, sie zu bevormunden, andererseits ihr Wunsch, scheinbar harmlose Situationen - wenn er sich zum Beispiel im Restaurant über ihre Wünsche hinwegsetzte und ihr Alkohol bestellte, obwohl sie dies ausdrücklich nicht wollte - nicht eskalieren zu lassen.

Dann kam es zu einem Treffen in Weinsteins Wohnhaus, im Beisein seiner Familie und Angestellten. Weinstein isolierte seinen Gast jedoch und drängte Nyong'o schließlich in sein Schlafzimmer, wo er ihr eine Massage anbot.

"Zuerst dachte ich, er scherzt", schreibt die Schauspielerin. Um die Kontrolle über die Situation zu behalten habe sie ihm stattdessen eine Massage angeboten, um stets zu wissen, wo sich seine Hände befinden. Weinstein habe trotz ihres Protests bei der Massage seine Hose ausgezogen, worauf sie gegangen sei.

Auch dieses Erlebnis habe sie in bedrückender Weise zu rationalisieren versucht: Sie machte damals eine Schauspielausbildung, körperlicher Kontakt und auch gegenseitige Massagen unter Kollegen seien Teil dieser Ausbildung gewesen. Nyong'o schreibt, sie habe dieses Erlebnis damals verdrängt, weil sie nicht gewusst habe, wie sie damit umgehen, wie sie es bewerten sollte: "Ich dachte, dass es unangebracht war, aber nicht eindeutig sexuell."

Schließlich habe Weinstein ihr bei einem weiteren Treffen unmissverständlich klargemacht, dass er Sex mit ihr wollte und dass sie dies zu akzeptieren habe, wenn sie an einer Karriere in Hollywood interessiert sei. Sie brach schließlich den Kontakt zu ihm ab, nahm auch keine Filmangebote der Weinstein-Company an.

"Ich mache all dies jetzt öffentlich, weil ich heute weiß, was ich damals nicht wusste. Ich war Teil einer wachsenden Gruppe von Frauen die im Geheimen damit fertigwerden mussten, von Harvey Weinstein sexuell belästigt zu werden."

Nyong'o weiter: "Jetzt, wo wir an die Öffentlichkeit gehen, lasst uns nie mehr über solche Dinge schweigen".

Eine Stellungnahme Weinsteins zu Nyong'os Beitrag gibt es bislang nicht.

Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein werden immer umfassender. Mehr als 40 Frauen, meist aus dem Showgeschäft, haben den US-Produzenten der sexuellen Belästigung bezichtigt. Einige Schauspielerinnen werfen ihm Vergewaltigung vor.

Ans Licht gekommen war der Weinstein-Skandal nach einem Bericht in der "New York Times", kurz danach legte der "New Yorker" nach und berichtete von weiteren Anschuldigungen gegen Weinstein. Der 65-Jährige wurde danach von seiner Produktionsfirma The Weinstein Company entlassen und trat auch als Verwaltungsrat seiner Firma zurück.

Viele Frauen hatten angegeben, von tatsächlichen Übergriffe aber auch gefühlten Grenzüberschreitungen nicht berichtet zu haben, weil es als Teil des Showgeschäfts gegolten hätten. Auch unter Männern wie beim Starregisseur Quentin Tarantino galten sie als offenes Geheimnis.