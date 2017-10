Die Polizei in Los Angeles ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Es gehe um einen Fall aus dem Jahr 2013. Ein mögliches Missbrauchsopfer sei von der Polizei befragt worden, sagte Sprecher Sal Ramirez. Mehr Details zu den Ermittlungen wurden nicht genannt.

Der "Los Angeles Times" zufolge soll es sich um eine 38-jährige Schauspielerin aus Italien handeln. Demnach soll sie angegeben haben, 2013 in einem Hotel in Beverly Hills sexuell missbraucht worden zu sein. Die Frau wird von dem US-Anwalt David Ring in Los Angeles vertreten.

Rund eine Woche zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Polizei in New York sowie in London Vorwürfe gegen Weinstein prüft.

Eine Sprecherin des Filmproduzenten erklärte nun in einer Mitteilung, Weinstein könne sich nicht zu anonymen Anschuldigungen äußern. Er weise aber sämtliche Vorwürfe zurück, wonach er nicht-einvernehmlichen Sex hatte.

Mehr als 40 Frauen werfen Weinstein sexuelle Belästigung vor, einige sogar Vergewaltigung. Ans Licht gekommen war der Skandal durch einen Bericht in der "New York Times", kurz danach legte der "New Yorker" nach und berichtete von weiteren Anschuldigungen gegen Weinstein. Der 65-Jährige wurde danach von seiner Produktionsfirma The Weinstein Company entlassen und trat auch als Verwaltungsrat seiner Firma zurück.

Tarantino: "Ich wusste genug"

Zu dem Fall hatten sich in den vergangenen zwei Wochen bereits zahlreiche Schauspieler, Produzenten und Regisseure gemeldet - nun äußerte sich auch Quentin Tarantino, ein enger Kollege Weinsteins. "Ich wusste genug, um mehr zu tun, als ich getan habe", sagte der Regisseur im Interview mit der "New York Times". Es sei mehr gewesen, als nur die üblichen Gerüchte, "ich wusste, dass er einige dieser Sachen getan hat". Er wünsche, er hätte Verantwortung übernommen, sagte Tarantino.

Eine seiner Ex-Freundinnen, Mira Sorvino, habe ihm damals erzählt, von Weinstein belästigt worden zu sein. Er habe auch von einer anderen Schauspielerin solche Geschichten gehört und zudem gewusst, dass sich Rose McGowan außergerichtlich mit Weinstein geeinigt hatte. Sie ist eine der Frauen, die den Fall an die Öffentlichkeit gebracht hatten und die sich seitdem immer wieder lautstark zum Thema äußert.

Tarantino sagte nun, er habe von all diesen Fällen gewusst, sie aber nicht zu einem großen Gesamtbild zusammengefügt. Dies bereue er. Er habe die Fälle kleiner gemacht, als sie waren und nicht ernst genug genommen. "Alles was ich jetzt sage, wird wie eine schlechte Ausrede klingen."