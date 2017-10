New York und London Polizisten prüfen Vorwürfe gegen Weinstein

Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein beschäftigen jetzt Polizisten in den USA und England. Die Ermittler reagieren damit auf Berichte in der"New York Times" und dem "New Yorker". Zahlreiche Frauen hatten darin Weinstein der sexuellen Belästigung bezichtigt, drei warfen ihm Vergewaltigung vor.

Weinstein bestreitet, dass er mit Frauen nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatte. Wegen des Skandals war er am vergangenen Wochenende von seinem Filmstudio entlassen worden. Am Dienstag gab seine Frau Georgina Chapman ihre Trennung von dem 65-Jährigen bekannt. Und die Zahl der Frauen, die von Übergriffen berichten, wächst.

Die New Yorker Polizei teilte mit, man überprüfe Polizeiakten auf etwaige Beschwerden von Frauen über den Filmproduzenten. Bislang sei man abgesehen von einem bereits bekannten Vorfall aus dem Jahr 2015 nicht fündig geworden.

Dabei dürfte es um den Fall des Models Ambra Battilana Gutierrez gehen. Sie hatte sich mit ihren Vorwürfen 2015 an die Polizei gewandt. Diese schickte sie laut "New Yorker" verkabelt zu einem weiteren Treffen mit Weinstein. Die Tonaufnahmen belegten demnach, wie Weinstein sich dafür entschuldigt, Battilana Gutierrez begrapscht zu haben, und wie er sie zu einem Hotelbesuch drängte. Doch der zuständige Staatsanwalt Cyrus Vance sah von einer Strafverfolgung ab - aus Mangel an Beweisen, wie er am Mittwoch sagte.

Die Polizei geht zudem Vorwürfen nach, die sich auf einen Vorfall 2004 beziehen. Ein Name wurde nicht genannt. Es könnte sich aber um einen mutmaßlichen Übergriff Weinsteins auf Lucia Evans handeln, die seinerzeit Schauspielerin werden wollte. Sie berichtete dem "New Yorker", Weinstein habe sie in dem Jahr unter einem Vorwand in das New Yorker Büro des Filmstudios Miramax gelockt. Dort sei der Produzent über sie hergefallen und habe sie gezwungen, ihn oral zu befriedigen.

In London geht die Polizei ebenfalls Vorwürfen gegen Weinstein nach. Kollegen aus Liverpool hätten der Metropolitan Police den Fall weitergeleitet, berichtet der "Guardian". Es geht laut Polizei um einen angeblichen sexuellen Angriff im Raum London in den Achtzigerjahren.