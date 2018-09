Harz Männer greifen Flüchtlinge an

Binnen weniger Stunden sind im Harz mehrere Flüchtlinge angegriffen worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei ein junger Afghane und drei Männer aus Somalia verletzt. Bei den Tätern soll es sich in beiden Fällen um Deutsche handeln. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung.

Der erste Angriff ereignete sich am Samstagabend am Rande eines Sportplatzes in Hasselfelde. Laut Polizei gingen zwei Männer auf eine Gruppe junger Afghanen los, attackierten und beleidigten sie volksverhetzend. Gemeinsam schlugen sie auf einen 17-Jährigen ein.

Als eine Betreuerin eingreifen und schlichten wollte, stießen die Täter sie gegen ein Auto. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den beiden Angreifern um Deutsche handelt, einer von ihnen soll ein T-Shirt mit dem Aufschrift "Deutschland" getragen haben. Die Männer flüchteten.

Wenig später kam es in Halberstadt zu einem ähnlichen Vorfall: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden drei Männer aus Somalia auf dem Weg zu ihrer Unterkunft von fünf Deutschen beschimpft, volksverhetzend beleidigt und attackiert. Die Täter sollen erheblich betrunken gewesen sein. Drei Asylbewerber und ein Angreifer wurden verletzt.