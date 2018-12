In Baden-Württemberg hat der Prozess zu einem Hexenkessel-Unfall mit schweren Verbrühungen einer jungen Frau begonnen: Der Angeklagte wies zum Auftakt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Es sitze der Falsche auf der Anklagebank, sagte der Rechtsanwalt des 33-Jährigen vor dem Amtsgericht Heilbronn. Sein Mandant sei "von den Socken" gewesen, als er gehörte habe, dass er derjenige gewesen sein soll, der bei dem Umzug am 3. Februar eine 18 Jahre alte Zuschauerin über einen Kessel mit brühend heißem Wasser gehalten habe. Dabei soll ihm die junge Frau entglitten sein.

Die 18-Jährige war bei dem Umzug in Eppingen mit den Beinen in den Kessel geraten und hatte schwere Verbrühungen erlitten. Unmittelbar nach dem Vorfall kursierten Meldungen, die junge Frau sei absichtlich in den Kessel geworfen worden. Dies wurde später von der Polizei dementiert.

DPA Polizisten mit Hexenkessel in Eppingen (Archiv)

Der Angeklagte gehörte zur freien Gruppe "Bohbrigga Hexenbroda" mit 19 als Hexen verkleideten Teilnehmern. Da diese alle maskiert waren, gestaltete sich die Identifizierung der Beteiligten schwierig. Anhand von Zeugenaussagen und Bildmaterial habe man jedoch den Mann ausmachen können, der die Frau versehentlich fallengelassen haben soll, teilten die Ermittler im Sommer mit.

Dem Angeklagten wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Er brachte seine Maske zu Anschauungszwecken mit in den Gerichtssaal Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Das Amtsgericht hat insgesamt 43 Zeugen auf der Liste (Az.: 22Ds 11 Jf 4103).

Die 18-Jährige konnte den Angeklagten vor Gericht nicht als die "Hexe" identifizieren, die sie über den Kessel hielt. Eine "Hexe" habe sie an der Hüfte gepackt, eine zweite an den Knien. Noch eine weitere habe den Deckel vom Kessel hochgehoben.

Die junge Frau musste mehrere Wochen ins Krankenhaus. Ihr wurde Haut transplantiert. Da Gefäße verletzt wurden, konnte sie eine Weile nicht richtig laufen und sitzen. Die Beine sind vernarbt. Beschwerden hat sie nach eigenen Angaben noch heute.