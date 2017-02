Streit über Motiv "Ungläubige" ermordet oder aus Habgier getötet?

Am Landgericht Heilbronn geht es um den Mord an einer 70 Jahre alten Frau aus Bad Friedrichshall. In dem Prozess ist ein Streit über das Motiv des 27 Jahre alten Angeklagten entbrannt. Abubaker C. soll vergangenen Mai in ein Haus eingedrungen sein und die schlafende Frau stranguliert haben. Danach soll er im Haus arabische Schriftzeichen angebracht haben, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Auch Geld und Wertsachen erbeutete er demnach.

Die Anklagebehörde geht deshalb von Habgier und religiösem Fanatismus als Motiv aus. C. habe die Rentnerin als aus seiner Sicht "ungläubigen Menschen" umgebracht. Der Angeklagte - ein Asylbewerber mit ungeklärter Herkunft - bestreitet die Tat komplett. Er sieht sich als Opfer eines religiösen Komplotts.

Staatsanwältin Sara Oeß sagte, der Mann habe aus Habgier planvoll gehandelt und sein schlafendes Opfer im Bett angegriffen und getötet. "Sie hatte schlichtweg keine Chance." Für eine religiös motivierte Bluttat spreche die Symbolik. So war die erdrosselte Frau etwa mit einem Kreuz in den gefesselten Händen gefunden worden. Unter anderem DNA-Spuren am Tatort und Funkdaten seines Handys sprächen für seine Schuld. Laut Staatsanwaltschaft liegt eine besondere Schwere der Schuld vor.

Falsche Fährte?

Wie die Vertreterin der Anklage, so forderte auch Tobias Göbel - der Anwalt vertritt die Familie des Opfers als Nebenkläger - eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge. Jedoch zweifelte er an der religiösen Motivation. Vielmehr sei die Rentnerin zufälliges Opfer gewesen. Schriftzeichen und Kreuz seien ein Versuch gewesen, eine falsche Fährte zu legen.

Die Anwälte des Angeklagten plädierten auf Totschlag und nannten kein Strafmaß. Sie thematisierten die schwierige Kindheit des Mannes und dass er unter einer Anpassungsstörung und persönlichen Problemen leide. Der Angeklagte selbst hielt ein verwirrendes Schlusswort und endete mit dem Satz: "Ich bin nicht fähig, einen Mord zu begehen."

Das Urteil soll kommenden Dienstag gesprochen werden.