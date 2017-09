Bayern Kunde stellt Bankräuber

Ein Kunde hat einen Bankräuber kurz nach einem Überfall im bayerischen Heimenkirch überwältigt. Der 54 Jahre alte Festgenommene könnte für zwei weitere Banküberfälle in Deutschland und eine Serie von elf Überfällen in Österreich verantwortlich sein, teilten Polizeisprecher aus beiden Ländern mit.

Der Mann hatte am Montag in der Bank mit vorgehaltener Waffe Geld von den Angestellten gefordert. Weil diese kein Geld herausgeben wollten, flüchtete der Österreicher zunächst in den Vorraum der Bank. Dort wurde er von dem Kunden aufgehalten und der Polizei übergeben.

Überfall mit Spielzeugpistole

Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole, wie sich später herausstellte. Im Laufe seiner Vernehmung gab der Mann zwei weitere Banküberfälle im Juli und November 2016 in der Nähe von Lindau zu. Im November erbeutete der Täter mehr als 10.000 Euro.

Die Polizei in Österreich geht davon aus, dass er für elf weitere Überfälle auf Banken und Postfilialen in Voralberg verantwortlich ist. Darauf weisen DNA-Spuren hin, sagte ein Ermittler aus Österreich. Der 54-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.