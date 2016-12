Ungewöhnlicher Antrag Hände hoch und heirate mich

"Auf den Boden! Auf den Boden!", rufen zwei Polizisten mit gezückten Elektroschockern. An einer Tankstelle im US-Bundesstaat Alabama wollen sie, so scheint es, Daiwon McPherson nach einer Verfolgungsjagd festnehmen. Der 33-jährige Biker fällt mit erhobenen Händen auf die Knie - und seine Freundin versucht zu schlichten. Auf die Frage der Beamten, wer sie sei und was sie wolle, antwortete sie nur aufgeregt: "Ich bin sein Mädchen, ich bin sein Mädchen."

Was Shawna Blackmon nicht weiß: Die Festnahme ihres Freundes ist nur inszeniert. Als McPherson zu Boden geht, kramt er ein Schächtelchen aus seiner Lederweste hervor und hält mit einem Verlobungsring um Blackmons Hand an. Die Polizisten stecken, wie in einem Video zu sehen ist, die Taser weg und freuen sich mit dem Paar.

Blackmon, kurz zuvor noch in großer Angst um ihren Freund, hält nun ungläubig die Hand vor den Mund und nimmt den Heiratsantrag an. "Ich hatte Angst," sagte die 28-Jährige später dem US-Sender WPMI-TV. "Ich dachte er geht ins Gefängnis und sie würden auf ihn schießen." Auch McPherson ist nach der Aktion noch bewegt: "Ich kann noch nicht glauben, dass ich das wirklich angezettelt habe", sagte er dem Portal "Al.com".

In den sozialen Netzwerken, in denen das Video millionenfach geteilt wurde, löste die Aktion eine lebhafte Debatte über die Rolle der Polizei aus. Einige halten es für einen gelungenen PR-Schachzug der Polizei, andere für ein unverantwortliches Risiko.

Polizeisprecher Terrence Perkins sagte, dass McPherson die Polizei um Unterstützung bei seinem Plan gebeten habe. Die Beamten hätten schließlich zugestimmt - und mit nicht geladenen Tasern mitgespielt. "Zu keiner Zeit waren er oder irgendjemand anderes in Gefahr", sagte Perkins.

Außer Shawna Blackmon vielleicht - wegen der Gefahr eines Herzinfarkts.