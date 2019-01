An einem Klubheim der Rockervereinigung Hells Angels in Gummersbach ist ein Feuer ausgebrochen. Am Sonntag gegen 21 Uhr hatten mehrere Anwohner den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei teilte mit, dass sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand im Vereinsheim aufgehalten habe.

"Als wir eintrafen, standen die Remise und der Pkw bereits in Vollbrand", sagte Stadtbrandinspektor Detlef Hayer. "Dank unseres schnellen Eingreifens hatten wir das Feuer schnell im Griff." Bis in die Nacht suchten Einsatzkräfte nach Glutnestern. Die Brandursache ist bislang noch unklar.