Hells Angels Rockerboss Hanebuth will kirchlich heiraten

Der Chef der Hells Angels Hannover, Frank Hanebuth, will im Sommer heiraten. Der 52-Jährige bestätigte eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung. Die kirchliche Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Sarah werde am 22. Juli in seiner Heimat Bissendorf bei Hannover stattfinden, sagte Hanebuth SPIEGEL TV.

Die Feier solle diskret und privat ablaufen - fast auf den Tag genau vier Jahre, nachdem Hanebuth auf Mallorca verhaftet wurde. Die spanischen Behörden werfen ihm unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung und die Förderung illegaler Prostitution vor. Den Ermittlern zufolge soll es Hanebuth binnen kurzer Zeit zum Inselpaten gebracht haben. Ob es zum Prozess kommt, ist ungewiss.

U-Haft in Spanien

Zwei Jahre saß Hanebuth in U-Haft. Zurzeit muss er sich einmal in der Woche bei der Polizei in Spanien melden. Im September 2016 durfte er für eine Stippvisite erstmals wieder nach Deutschland zurückkehren. Zurzeit hält er sich erneut vorübergehend in Hannover auf.

Hanebuth sagte, anders als bei seiner Rückkehr 2016 würden bei seiner Hochzeit keine TV-Teams anwesend sein. Der Rocker ist nach eigenen Angaben nie aus der Kirche ausgetreten. Mit seiner künftigen Frau ist er seit neun Jahren liiert. "Sarah ist die Richtige", sagte Hanebuth. Die 36-Jährige habe seinetwegen viel mitgemacht.