Ominöser Absender Polizisten nach Öffnen eines Briefs verletzt

Ein unbekannter Absender, offenbar aus Saudi-Arabien, und ein ungewisser Inhalt: Eine 31 Jahre alte Frau bekam ein solches Schreiben zugeschickt. Doch sie öffnete den Brief nicht, der ihr merkwürdig vorkam. Stattdessen brachte sie ihn auf eine Polizeiwache im sauerländischen Hemer bei Dortmund.

Dort öffneten Beamte den Umschlag - und klagten danach über Übelkeit, Juckreiz und Schwindelgefühl.

Was ursächlich für die Beschwerden war, ist noch völlig unklar. Spezialisten der Feuerwehr Dortmund, die mit einem Großaufgebot anrückten, untersuchten den Brief und dessen Inhalt noch am Freitagabend. Giftige Stoffe konnten jedoch nicht gefunden werden.

Das Nachrichtenportal "Der Westen" berichtet, es sei extra eine analytische Taskforce aus Dortmund angerückt. Doch auch die konnte das Rätsel bislang nicht lösen.

Die insgesamt fünf Leichtverletzten wurden vor Ort behandelt, sie mussten nicht ins Krankenhaus. Die Polizei hat den Brief sichergestellt, die Ermittlungen laufen weiter.