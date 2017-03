Herne Festnahme bei der Suche nach Kindsmörder - zwei Leichen in Wohnung entdeckt

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel Heße hat die Polizei in Herne eine Person festgenommen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Polizei Dortmund SPIEGEL ONLINE am Donnerstagabend. Ob es sich um den Gesuchten handelt, wollte sie zunächst nicht sagen. Eine zweifelsfreie Identifizierung der festgenommenen Person stehe noch aus. Der Tatverdächtige stellte sich der Polizei in einem Imbiss in Herne, teilte die Polizei in Dortmund SPIEGEL ONLINE mit.

Bei der Festnahme gab der Verdächtige Hinweise auf einen Brand in einer Wohnung, in der die Polizei zwei weitere Leichen fand. Die Identität der Toten und des Festgenommen sind derzeit noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Dortmunder Polizei kündigte eine Pressekonferenz um Mitternacht an. Der Festgenommene werde nun vernommen.

Auch die "Bild-Zeitung" berichtete online von einer Festnahme.

Es wurde eine Person in #Herne im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die Identität der Person wird derzeit geprüft. Wir berichten nach! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 9. März 2017

Mehreren Hinweisen ging die Polizei am Donnerstag mit einem Großaufgebot nach. So waren in Wilnsdorf bei Siegen viele Beamte mehrere Stunden lang mit einem großen Aufgebot rund um einen Autohof im Einsatz.

Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in #Herne gegegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden. https://t.co/iMFjGLenJZ — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 9. März 2017

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit großem Druck nach dem 19-Jährigen gefahndet. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Bis Donnerstagabend waren bereits mehr als 1500 Hinweise eingegangen. Unter anderem waren eine Schule in Wetter (Ruhr) - vergeblich.

Zahlreiche Beamte durchsuchten nach einem Hinweis auf den 19-Jährigen ein Krankenhaus in Mönchengladbach - gefunden wurde er dort nicht. In Mönchengladbach meldete sich auch ein Jugendlicher, um eine Verwechselung aufzuklären. Er war am Vorabend auf dem Bahnhof fotografiert und für den Gesuchten gehalten worden.Doch schließlich kamen die Fahnder zu dem Schluss, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Marcel H. sich in der Region aufhalte.

Ein Neunjähriger war am Montagabend erstochen im Keller seines Nachbarn Marcel Heße gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Darknet, die ihn neben dem toten Kind zeigen. Heße soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.