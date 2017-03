Herne Hunderte besuchen Trauergottesdienst für die Mordopfer

Rund 700 Menschen haben in einem Trauergottesdienst der beiden Mordopfer von Herne gedacht. Im Vordergrund stand die Fassungslosigkeit über das Geschehene. "Wir sind sprachlos", sagt Pastoralreferentin Birgit Terfloth zu Beginn. "Es macht Angst, es macht wütend, es lähmt uns."

Zu der ökumenischen Feier waren Angehörige, Freunde, Schulkameraden und viele Bürger gekommen. Zwei große Blumenkränze der Stadt Herne schmückten den Altarraum der Herz-Jesu-Kirche - zu Ehren Jadens und zu Ehren Christophers. Später wurden für die beiden zwei große Kerzen an der Osterkerze entzündet und neben ihr aufgestellt.

Mitschüler schreiben ihre Gefühle auf

Die Schulkameraden des neunjährigen Jaden hatten ihre Gefühle auf Kartons aufgeschrieben: "Angst", "Traurigkeit", "Unsicherheit" und "Wut" stand darauf. Beim Gottesdienst legten die Kinder ihre Pakete auf ein schwarzes Tuch, das vor dem Altar ausgebreitet war.

Der 19-jährige Marcel Heße soll in der vergangenen Woche zuerst den Nachbarsjungen Jaden F. getötet haben und tags darauf den 22-jährigen Christopher W., den er flüchtig von einem Berufkolleg gekannt hatte. Nach dreitägiger Flucht stellte Heße sich in einem griechischen Schnellrestaurant der Polizei. Die Ermittler zeigten sich auf einer Pressekonferenz schockiert von der Empathielosigkeit und der Kälte des mutmaßlichen Täters. Noch immer sind viele Fragen in dem Fall offen (lesen Sie hier, was wir wissen und was nicht).

STEINBACH/ EPA/ REX/ Shutterstock Plüschtiere vor dem Elternhaus von Jaden F.

"Etwas Helles inmitten des Dunkels"

Im Trauergottesdienst von Herne sollten alle Gefühle ihren Platz haben. Auf einem der Kartons stand "Rache". "Wie soll eine gerechte Strafe aussehen?", fragte Superintendent Reiner Rimkus die Anwesenden. In seiner Predigt ermutigte er die Trauernden, sich gegenseitig zu trösten. "Einander umgeben, einander umarmen - das tut gut, da fließt Trost - etwas Helles inmitten des Dunkels", sagte er.

Unter den Trauergästen waren auch Angehörige der Rockergruppe Bandidos. Der Stiefvater Jadens ist nach Angaben seines Anwalts Mitglied der Gruppierung.

Zum Schluss des Gottesdienstes wurde ein langes weißes Tuch um das schwarze mit den Kartons gelegt. Ein Ende zeigte in das Kirchenschiff hinein. Auf ihm lagen drei kleine bunte Tücher: Symbole für den Trost.