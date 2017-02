Wohnung in Herten Polizist erschießt Mann

Ein Mann in Herten ist nach Schüssen eines Polizisten gestorben. Nach Darstellung der Polizei handelt es sich beim Erschossenen mutmaßlich um einen Einbrecher. Er soll sich ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft und dort Beamte angegriffen haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr. Warum Polizisten vor Ort waren, als der Mann sich Zugang zur Wohnung verschaffte, konnte die Polizei in Münster auf Nachfrage nicht mitteilen. Es hieß lediglich, es habe an der Wohnung einen Einsatz gegeben - dieser wurde aber nicht näher beschrieben. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.