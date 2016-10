Ohren abgeschnitten, Augäpfel zerstochen 18-Jähriger mutmaßlich wegen 50 Euro verstümmelt

Fast einen Monat nachdem einem jungen Mann im hessischen Schlüchtern grausam das Gesicht verstümmelt wurde, sind nun Hintergründe der Tat bekannt geworden. Möglicherweise habe eine Geldforderung in Höhe von 50 Euro eine Rolle gespielt, die das spätere Opfer erhoben habe, teilte die Staatsanwaltschaft Hanau mit.

Um die Angelegenheit zu klären, hatte sich der 18-Jährige demnach mit dem ein Jahr älteren Tatverdächtigen in dessen Wohnung verabredet. Warum die Situation dort eskalierte, sei unklar. Der in Untersuchungshaft sitzende verdächtige 19-Jährige schweigt weiterhin zu dem Vorfall.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Jürgen Heinze soll der 19-Jährige dem Jüngeren mit einem spitzen Gegenstand an Augen und Hals schwer verletzt haben. Außerdem soll er seinem Opfer Ohren, Nasenflügel und Augenlider abgetrennt und in die Augäpfel gestochen haben. Der junge Mann, der später in einer Klinik in Bayern notoperiert wurde, wird nach Angaben der Polizei sein Sehvermögen weitgehend verlieren.

Die Polizei hatte die Wohnungstür aufgebrochen, nachdem sie von einer Anwohnerin alarmiert worden war. Der Angreifer saß blutverschmiert auf dem 18-Jährigen. Am Tatort wurde ein Messer gefunden.