Hessen Schülerdrohung löst großen Polizeieinsatz aus

Mit einer Gewaltdrohung in einem Gruppenchat hat ein Schüler in Hessen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Seine Wortwahl habe auf eine unmittelbare Gefahr hingedeutet, sagte ein Polizeisprecher. Dutzende Beamte rückten demnach zu der Gesamtschule in Kriftel im Main-Taunus-Kreis aus. Die Schüler hätten während einer Pause in den Klassenzimmern bleiben müssen.

Polizisten stellten den Schüler schließlich bei sich zu Hause, nachdem sie ihn nicht im Schulgebäude angetroffen hatten. "Er wurde vernommen und wieder auf freien Fuß gesetzt", sagte der Sprecher. Es habe keine Gefahr bestanden, heißt es in einer auf der Schulhomepage veröffentlichten Polizeimeldung.

Nähere Angaben zum Inhalt der Drohung, zum Einsatz oder zu dem Schüler machte die Polizei bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft prüfe Ermittlungen wegen Androhung einer Straftat.