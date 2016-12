Marburg Schüsse in Arztpraxis - zwei Tote

Im hessischen Marburg sind zwei Mediziner durch Schüsse ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marburg sagte, erschoss einer der beiden Männer den anderen Arzt und nahm sich dann selbst das Leben.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine weiteren Personen in das Geschehen involviert", teilte die Ermittlungsbehörde mit. "Einen Anhaltspunkt für einen externen Täter gibt es nicht", sagte Staatsanwalt Christian Hartwig. Er schloss eine politisch motivierte Tat oder einen Amoklauf nach den bisherigen Erkenntnissen aus.

Bei den beiden Toten handelt es sich um zwei Ärzte im Alter von 53 und 67 Jahren, wie Staatsanwalt Christian Hartwig sagte. Eine mutmaßliche Tatwaffe sei sichergestellt worden. Während der Schüsse hielt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Personal in der Praxis auf.

Die Praxis liegt in einem Geschäfts- und Ärztehaus in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes. Dort hatten den Ermittlern zufolge Zeugen gegen 12.50 Uhr mehrere Schüsse in einem Gebäude gehört. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, der Bereich um den Hauptbahnhof wurde abgesperrt.