Hessen Unbekannte mauern Haustür zu

Die Polizei in Hessen ermittelt wegen eines ungewöhnlichen Falls von Sachbeschädigung. Unbekannte haben in Mainhausen-Zellhausen die Tür eines Hauses zugemauert. Als der Hausbesitzer Montagfrüh nach nächtlicher Arbeit nach Hause kam, fand er statt des Durchgangs eine mannshohe Mauer vor. Um sich Zugang zu seinem Haus zu verschaffen, musste der Mann sie mühsam einreißen. Der Sachschaden an Tür und Klingelanlage wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei hat bislang keinerlei Hinweise auf den oder die Täter. Es seien womöglich "'Vögel' gewesen, die sich einen Schabernack erlaubt haben oder sich für etwas rächen wollten", sagte ein Sprecher. Das Polizeipräsidium Südosthessen überschrieb seine Meldung zu dem Fall mit "Ulbricht lässt grüßen". Der Betroffene müsse sich gefühlt haben wie ein Berliner im August 1961. Damals waren viele Bewohner der Stadt vom Bau der Berliner Mauer überrascht worden.

Zellhausen hat rund 5000 Einwohner. Die Nachricht von der zugemauerten Tür habe im Ort längst die Runde gemacht, sagte der Sprecher. Deshalb sei man hoffnungsvoll, dass sich früher oder später ein Informant melde - oder der Verursacher den "Arsch in der Hose hat, zu sagen: 'Ich war das'".

Die Sache erinnert an einen Hamburger Fall aus dem Jahr 2015: Damals mauerten Unbekannte die Tür einer S-Bahn zu.