Hessen Vater und achtjährige Tochter tot in Bach gefunden

In Hessen hat die Polizei ein acht Jahre altes Mädchen und ihren 51-jährigen Vater tot in einem Bach gefunden. Die beiden wurden bei Niederseelbach in der Nähe von Wiesbaden gefunden, teilte die Polizei mit.

Nach dem Mädchen war gesucht worden, als es am Sonntag nach einem Ausflug mit dem Vater nicht zurückgekehrt war. Die Ermittler schlossen einen kriminellen Hintergrund nicht aus.

Die Mutter der Achtjährigen hatte ihre Tochter am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Nachdem sie am Montag auch nicht zur Schule gekommen war, leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein. Kurz darauf wurden Vater und Tochter in dem Bach bei Niederseelbach gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.