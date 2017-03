Mordprozess in Hildesheim Die verlorene Ehe der Tizia L.

Die letzten gemeinsamen Stunden verbrachte das Ehepaar L. im Streit. Sie schrien sich an, machten sich gegenseitig Vorwürfe, drohten mit dem Ende der Beziehung. Er zog sich irgendwann aus, hing seine Kleidung ordentlich über einen Stuhl und legte sich in der Unterhose ins Bett.

Sie holte eine Pistole, schoss auf ihn. Er richtete sich auf, sie schoss erneut, zwei Mal in die Brust, er fiel um. Sie schoss weiter, zwei Mal davon in den Kopf. Danach deckte sie ihn zu, sammelte die Patronenhülsen ein, warf ihr Handy weg, packte ein paar Sachen zusammen und fuhr mit dem grünen Mercedes ihres Mannes in den Urlaub.

Das Ende einer Ehe aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Mordmerkmal: Heimtücke. Die mutmaßliche Mörderin schweigt.

Eifersucht, Misstrauen und Betrug

Saal 134, Landgericht Hildesheim. "Sie sind deutsche Staatsangehörige?", fragt der Vorsitzende der Ersten großen Strafkammer Peter Peschka. "Ja", antwortet Tizia L. Eine schmale Person mit winzigen Augen und langen, dunkelblonden Haaren. Sie ist 21 Jahre alt. "Und Sie sind verwitwet?" - "Ja."

Seit Mitte Januar muss sich Tizia L. vor dem Schwurgericht verantworten. In dem Prozess geht es darum, ob Tizia L. in der Nacht zum 24. Juli vergangenen Jahres ihren 42 Jahre älteren Ehemann Willi im gemeinsamen Haus in Algermissen bei Hildesheim mit acht Schüssen tötete; ob die Indizien sie als Täterin überführen.

Und es geht um eine Frau, die nicht nur ein enormer Altersunterschied von ihrem Ehemann trennte. Eine Frau, die sich für eine Ehe entschied, aus einer Laune heraus, vielleicht auch aus Existenzangst, aus Berechnung, am wenigsten aus stolzer Liebe. Für eine Ehe mit kurzem Haltbarkeitsdatum, überschattet von Eifersucht, Misstrauen und Betrug. Eine Ehe, die nach einem abgedroschenen Klischee klingt: die Frau jung und hübsch; der Mann alt und vermögend.

Sie beginnt im Herbst 2015. Am 23. Oktober geben sich Willi und Tizia das Eheversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten. Die schlechten überwiegen schnell. Im Juni 2016 vertraut Willi L. einer ehemaligen Lebensgefährtin an, seine junge Gattin habe sich in der Ehe sehr verändert, sie trachte ihm nach dem Leben. Er spiele mit dem Gedanken, sich scheiden zu lassen.

Es ist das Ende einer Liebesgeschichte, die nie eine war. Tizia L. erzählt sie nicht. Sie erzählt nur aus ihrem Leben vor Willi. Ein schnelles Leben, begonnen in Augsburg mit Eltern, die bei ihrer Geburt so jung waren wie sie jetzt und sich früh trennten.

"Ich fand alle Messer interessant"

Tizia L. lernte schnell, für sich selbst zu sorgen; suchte sich eine Tante als Ersatzmutter, zog von Bayern nach Hannover, brillierte auf dem Gymnasium und bandelte mit der Tuning-Szene an: Sie schwärmte für schnelle, aufgemotzte Autos, schraubte und werkelte selbst an den Karossen.

Mit Sascha, ihrer ersten Liebe, teilte sie ihr Faible für Tiere und Waffen, sie legten sich Wurfsterne zu, ein Luftgewehr, Butterfly-Messer. "Ich fand alle Messer interessant", sagt sie vor Gericht. "Alle Waffen."

Heimlich unterhielt sie ein Pferd, für den Unterhalt ging sie putzen. Für den Führerschein jobbte sie bei einer Zeitarbeitsfirma. Kurz vorm Abitur schmiss sie die Schule, wollte Mechatronikerin werden oder zur Bundeswehr.

Sie verausgabte sich beim Kampfsport, boxte, schraubte. Am Wochenende hing sie in der Tuning-Szene ab, kaufte ramponierte Autos für 100 Euro und bastelte daran so lange, bis sie durch den TÜV gingen. Sie träumte von einer eigenen Werkstatt und einem eigenen Pferdehof.

Nach zwei Jahren verließ sie Sascha, weil sie für zwei arbeiten ging und er gar nicht. Vor Gericht sagt er, Tizia habe eine Schwäche für Menschen, von denen sie etwas lernen, sich etwas abgucken könne. Sie war jetzt 19, zog in ein möbliertes Zimmer, kündigte, kroch bei Freunden unter oder schlief im Auto.

Willis Trophäe

Ein taffes, introvertiertes Mädchen mit wasserstoffblondierten Haaren und festem Willen. Eines, das besser mit Männern konnte als mit Frauen; am Tag im Blaumann, am Abend mit engen Jeans und hohen Absätzen. Wie es ihr in der Untersuchungshaft ergehe, will der Vorsitzende einmal wissen. "Geht. Es gab keine schlimmen Vorfälle."

Während eines Praktikums bei einem Gebrauchtwagenhändler im Frühjahr 2015 begegnete sie Willi, der dort seinen grünen Mercedes kaufte.

Willi L., 42 Jahre älter als sie, ein Möchtegerntausendsassa mit bewegter Vergangenheit, zweimal geschieden, Vater von insgesamt drei Kindern, für die er sich nicht interessierte. Ein eloquenter, gepflegter Mann mit kurzer Lunte und anhaltender Wirkung auf Frauen, die er nicht gut behandelte.

Tizia begann eine Ausbildung in einer Autowerkstatt in Hildesheim, in der Berufsschule war sie das einzige Mädchen und Klassensprecherin. Willi blieb ihr Geheimnis.

Tizia hingegen war Willis Trophäe. Er machte ihr einen Antrag, nannte sie "Vorzeigestück", überschrieb ihr sein Vermögen, änderte sein Testament zu ihren Gunsten. Stolz berichtete er Auserwählten von der Hochzeit, zeigte seinen Ehering. Er wirkte "verliebt, glücklich", sagt eine Zeugin.

Tizia behielt die Heirat für sich, trug keinen Ehering. Familie, Freunde, Arbeitskollegen - sie erfuhren erst durch ihre Festnahme von Willi, dem getöteten Mann, dessen Namen Tizia zu diesem Zeitpunkt seit fast einem Jahr trug.

Geplanter Urlaub oder Flucht?

Saal 149, Landgericht Hildesheim, Auftritt Ozair M. Ein wichtiger Zeuge: Er ist Tizias Liebhaber. Ihn holte sie am Morgen des 24. Juli mit dem grünen Mercedes ihres Mannes, der zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, ab. Gemeinsam fuhren sie in den Urlaub, nach Prag, Slowenien, Italien.

War die Reise geplant? Oder war es mehr eine Flucht nach der Tötung? Ozair M., 25, ist ein großer Mann mit Bart, begriffsstutzig und bockig. Plump müht er sich, Tizia L. zu entlasten, die Fahrt in den Süden als geplanten Urlaub zu inszenieren. Er kennt Tizia L. aus der Berufsschule, sie freundeten sich an, schliefen miteinander. Er habe nichts von ihrem Ehemann gewusst, sagt er.

Wenige Stunden vor der Tat fuhr Ozair M. mit Tizia L. nach Wunstorf, er blieb im Auto sitzen, angeblich wollte Tizia bei einem Kunden Geld abholen für den gemeinsamen Urlaub. Tatsächlich besuchte sie Marvin G., 26, trockener Alkoholiker, arbeitslos, damals in einer psychiatrischen Klinik in Wunstorf untergebracht. Ein bulliger Typ mit rosafarbenem Kopf und rotblondem Kinnbart.

War er es, der Tizia L. eine Waffe besorgte? Marvin G. bestreitet das, räumt aber ein, dass Tizia L. ihn einmal gefragt habe, ob er ihr eine besorgen könne. Wozu, wisse er nicht.

Für Staatsanwalt Wolfgang Scholz ist der Fall klar: Tizia L. hatte Gründe, warum sie ihren Ehemann tötete, warum sie acht Mal auf ihn schoss. Am ersten Verhandlungstag gibt er einen ungewöhnlichen Hinweis: Er wendet sich direkt an Tizia L., erinnert sie an die "besondere Persönlichkeit Ihres verstorbenen Ehemannes" und an die Vorgeschichte, die die Tat womöglich in einem milderen Licht erscheinen lassen könnte. Doch diese Vorgeschichte müsse Tizia L. erzählen und damit ihre Täterschaft offenbaren. Tizia L. blickt ihn fest an und schweigt.

"Er konnte ganz schön bösartig werden"

Ihre Verteidiger haben andere Tatverdächtige im Visier, die im Prozess als Zeugen auftreten: ein Mieter, der mit Willi L. im Clinch lag; eine Verflossene, die Willi L. in die Privatinsolvenz brachte, die er wegen Tizia abservierte und aus seiner Wohnung warf.

Die Verflossene, 58, teilte zehn Jahre ihres Lebens mit Willi. Sie wohnten im selben Haus, sie als Geliebte unterm Dach, er unten mit seiner zweiten Ehefrau. Er schlug, schikanierte und verleugnete sie, räumt die Verflossene vor Gericht ein. Sie nahm trotzdem für ihn ein Darlehen über 238.000 Euro auf. "Willi konnte so schön reden."

Aber Willi konnte auch anders. "Er konnte ganz schön bösartig werden." Dann wütete er mit seiner "unheimlich lauten Stimme" und schüchterte sie ein. Und er betrog sie. Na und? "Er liebte die Frauen."

Als er ihr aber im September 2015 mitteilte, er werde eine blutjunge Frau ehelichen, da war sie dann doch "traurig, niedergeschlagen", sagt die Verflossene. Ihre Hoffnung, Willi würde zu ihr zurückkommen, blieb. Und sie war nicht unberechtigt: Willi blieb mit der Verflossenen intim, obwohl er verheiratet war, und Willi weihte sie ein, als seine Ehe zu scheitern drohte. Er werde sein Testament rückgängig machen, soll er gesagt haben. Und dass Tizia auch der Verflossenen "etwas antun" werde.

Die Verflossene war es, die nach Willis Tod in einem Regal in der ehemals gemeinsamen Wohnung einen Beutel mit einer Waffe fand. Schon Monate zuvor hatte sie unter einem Schrank in einem Karton eine weitere Pistole gefunden.

Mit keiner der beiden wurde Willi L. erschossen. Die Tatwaffe ist bis heute unauffindbar.

Es gibt Zeugen, die behaupten, Willi L. habe krumme Geschäfte abgewickelt. Beweise dafür gibt es vor Gericht nicht. Hatte Willi L. Feinde, dubiose Geschäftspartner? Wen meinte er, als er seiner ehemaligen Lebensgefährtin anvertraute: "Man will mich ermorden"?

Was war das für eine Ehe, die Tizia und Willi L. führten? Was spielte sich zwischen den Eheleuten ab: War er gewalttätig, war sie nur auf sein Vermögen aus?

Es ist ein emotional aufgeladenes Verfahren voller Verschwörungstheorien. Tizia L. lässt es über sich ergehen. Einmal muss sie weinen: Als der Lebenspartner ihrer Tante vor Gericht die Persönlichkeit der Angeklagten beschreiben soll. Er sagt: "Tizia ist ein chaotisches, unzähmbares Wildpferd."

Am Dienstag will Staatsanwalt Scholz sein Plädoyer halten.