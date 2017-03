Prozess in Hildesheim Totschlag an älterem Ehemann - Tizia L. muss für elf Jahre in Haft

Tizia L. erschoss ihren Ehemann - darum hat das Landgericht Hildesheim die 21-Jährige wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die junge Frau den 63-Jährigen Ende Juli 2016 in der gemeinsamen Wohnung getötet hatte.

Anschließend fuhr L. mit ihrem jungen Liebhaber in den Urlaub nach Italien. Ein Bekannter fand die Leiche ihres Mannes Ende Juli in einem Wohncontainer in Algermissen. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub war L. freiwillig bei der Polizei erschienen und nach einer ersten Vernehmung festgenommen worden.

Die angehende Automechanikerin und der 63 Jahre alte Maurer hatten sich über ihre gemeinsamen Interessen Autos und Pferde kennengelernt. Die Angeklagte hatte bis zuletzt zu den Vorwürfen geschwiegen und in ihrem Schlusswort gesagt: "Ich habe ein reines Gewissen."