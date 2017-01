Kriminalfall Höxter Nachbar sagt im Mordprozess aus

Im Mordprozess um die Misshandlungen in einem Haus in Höxter hat zum ersten Mal ein Zeuge ausgesagt. Vor dem Landgericht Paderborn schilderte ein 50-jähriger Nachbar seinen ersten Kontakt mit den beiden Angeklagten. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei nach deren Einzug von Anfang an aggressiv gewesen.

Nach einem Streit um den Lärm einer Kreissäge an einem Sonntagabend hatte ihn der 46-jährige Wilfried W. am Hals gepackt und provoziert. Über Jahre hätten sie bei den Nachbarn immer wieder Frauen beobachtet, die körperlich immer weiter abgebaut hätten. "Die Frauen sind ihrer Weiblichkeit beraubt worden", sagte der Nachbar über seine Beobachtung, dass einige der Opfer keine Haare mehr hatten.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Wilfried W. soll die 47-jährige Angelika W. jahrelang Frauen nach Ostwestfalen gelockt und sie anschließend schwer misshandelt haben. Zwei Frauen überlebten das Martyrium nicht. Seit Oktober steht das Duo unter anderem wegen zweifachen Mordes und Körperverletzung gegen zwei weitere Opfer vor Gericht.

War sie das Werkzeug ihres Ex-Manns?

Im Dezember hatte die angeklagte Angelika W. ihrem mitangeklagten Ex-Mann schwere Vorwürfe gemacht. Der 46-Jährige habe sie manipuliert, in Todesangst versetzt und zu seinem Werkzeug gemacht, sagte sie.

Sie räumte aber ein, ein Großteil der Misshandlungen gegen andere Frauen sei von ihr ausgegangen. Sie habe damit dem Willen von Wilfried W. entsprechen wollen. Ausdrücklich zu den Gewalttätigkeiten aufgefordert habe er sie dagegen in der Regel nicht. Auch sie war nach eigener Aussage immer wieder Opfer brutaler Übergriffe von Wilfried W. geworden.

Dieser hat bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Nach Angaben seiner Anwälte sieht er sich nicht als Verantwortlicher, sondern seine Ex-Frau als alleinige Täterin. In den ersten Vernehmungen bei der Polizei hatte Angelika W. sich auch als solche dargestellt.