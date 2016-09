Verteidiger im Folterfall Höxter "Mein Mandant ist kein Engel"

Wilfried und Angelika W. sollen in ihrem Haus in Höxter über Jahre Frauen gequält haben. Mit Hunderten Kontaktanzeigen hielt das Paar, offiziell geschieden, offenbar gezielt Ausschau nach schwachen Frauen, um sie zu demütigen.

Die beiden Opfer Susanne F. und Annika W. starben, nachdem sie schwer misshandelt worden waren. Erst im April dieses Jahres flog das Paar auf. Es hatte während einer Autopanne einen Krankenwagen für Susanne F. gerufen, die Ärzte wurden misstrauisch.

In dieser Woche will die Staatsanwaltschaft Paderborn gegen das Paar Anklage wegen Mordes durch Unterlassen erheben. Der Bielefelder Rechtsanwalt Detlev Otto Binder verteidigt W. gemeinsam mit seinem Kollegen Carsten Ernst. Im Interview sagt Binder, wie sich sein Mandant vor Gericht äußern wird - und warum die Todesopfer vermeidbar gewesen seien.

SPIEGEL ONLINE: Herr Binder, die Staatsanwaltschaft will Ihren Mandanten Wilfried W. wegen Mordes durch Unterlassen anklagen. Haben Sie damit gerechnet?

Binder: Die Staatsanwaltschaft klagt lieber zu viel an als zu wenig, insofern bin ich nicht überrascht. Ich kämpfe dafür, dass es keine Verurteilung wegen Mordes gibt. Natürlich rechne ich nicht mit einem Freispruch, auch nicht mein Mandant. Er wird sich vor Gericht äußern und schwere Fehler einräumen.

SPIEGEL ONLINE: Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Angelika W. soll er zu Hause in Höxter zwei Frauen zu Tode gequält haben. Ihr Mandant ist der Hauptbeschuldigte...

Binder: ...es gab Misshandlungen, deren Zeuge mein Mandant geworden ist. Er sagt aber, dass er zu keinem Zeitpunkt selbst misshandelt hat.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt mehrere Zeuginnen, die mit ihm im Laufe der Jahre eine Beziehung hatten. Sie werfen ihm vor, er habe sie zusammengeschlagen. Bestreitet er das?

privat Detlev Binder, Strafverteidiger aus Bielefeld

Binder: Natürlich ist das Gewalt, ich will da nichts beschönigen, mein Mandant ist kein Engel. Aber die Vorwürfe beziehen sich auf Schläge mit der flachen Hand. Das sind doch nicht die Fälle, die vor Gericht verhandelt werden. Dort geht es um die beiden Opfer, die stundenlang in der Badewanne angekettet waren, die mit Gegenständen traktiert wurden, die später starben. Es geht nicht um zwei Ohrfeigen.

SPIEGEL ONLINE: Eine Zeugin, die das Martyrium in Höxter überlebt hat, berichtet davon, dass Wilfried sie mit einer Schaufel am Kopf schwer verletzt habe...

Binder: ...Einspruch. Von schweren Verletzungen sagt sie nichts. Sie sagt tatsächlich, dass es diesen Vorfall mit der Schaufel geben hat. Es wird sich in der Hauptverhandlung herausstellen, ob es ein Schlag ins Gesicht war oder gegen die Beine, ob er mit Absicht erfolgte oder aus Versehen. Noch einmal: Misshandelt hat, so mein Mandant, ausschließlich seine Ex-Frau. Sie war die treibende Kraft.

SPIEGEL ONLINE: Angelika W. sagt, sie sei selbst von Ihrem Mandanten gequält worden. Er habe Unterwerfung verlangt, sie sei ihm hörig gewesen. Wie reagiert er auf diese Vorwürfe?

Binder: Die Aussage von Angelika W. ist nicht konstant. Am Anfang sagt sie der Polizei, sie sei die treibende Kraft gewesen, sie habe die Folter veranlasst. Dann stilisiert sie sich plötzlich als Opfer. Das Gericht muss feststellen, was stimmt. Ich gehe davon aus, dass die erste Aussage richtig ist. Wilfried W. ist nicht die Bestie, die brutale Gewalt anwendet.

SPIEGEL ONLINE: Bereits 1995 wurde er verurteilt, weil er seine damalige Frau gequält hatte. Er hatte sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, sie mit einem Fön schwer verbrannt, ihr einen Gummiknüppel in die Vagina gedrückt. Dafür kam er fast drei Jahre in Haft. Wie passt das zu Ihrer Verteidigung?

Binder: Er hat damals schwere Straftaten begangen, keine Frage. Aber nur weil er vor 20 Jahren verurteilt wurde, heißt das nicht, dass er das gleiche Verhaltensmuster auch heute noch an den Tag legt.

"Er war zu schwach, sich gegen sie zu wehren"

SPIEGEL ONLINE: Sie haben Wilfried W. im Gefängnis oft besucht. Was ist er für ein Mensch?

Binder: Er gewinnt beim ersten Treffen viele Sympathiepunkte, ist offen, begegnet anderen freundlich. Er kann seine Gefühle sehr gut kontrollieren. Wir Verteidiger haben ihn in der Haft auch mit Vorwürfen in die Enge getrieben, er ist nie aggressiv geworden. Als Häftling verhält er sich vorbildlich, es gibt keinen Streit mit anderen Gefangenen.

SPIEGEL ONLINE: Wie passt das zu dem Horror von Höxter?

Binder: Wilfried W. ist ein hilfloser großer Mann, der ohne seine Ex-Frau nur beschränkt lebensfähig gewesen wäre. Sie hat alles für ihn gemacht, sie hat eingekauft, sie hat sogar für ihn die Kontaktanzeigen geschaltet. Sie führte das Kommando, und er war zu schwach, sich gegen sie zu wehren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er unter einer Persönlichkeitsspaltung leidet. Ich glaube auch nicht, dass wir am Ende des Prozesses eine derartige Feststellung treffen. Dann wäre Wilfried W. ein Mann mit zwei Gesichtern. Er hätte bei den Misshandlungen doch einen aktiven Part gespielt, den er bislang auch der Verteidigung verheimlicht.

SPIEGEL ONLINE: Warum hat er ständig Frauen gesucht?

Binder: Wilfried und Angelika W. können eigentlich nicht miteinander. Sie wissen beide, dass eine Trennung das Beste wäre. Deshalb waren sie dafür, dass er sich eine neue Partnerin sucht. Mit einer neuen Frau im Haus ging es am Anfang immer gut, dann hätte Angelika W. eigentlich ausziehen müssen - aber sie blieb. Es kam zu Konflikten zwischen ihr und der Neuen, es gab Gezänk, Schläge, das Ganze eskalierte. Mein Mandant muss sich vorwerfen, dass er nicht eingegriffen hat.

SPIEGEL ONLINE: Wie viele Kontaktanzeigen hat er im Laufe der Jahre geschaltet, wie viele Frauen hat er getroffen?

Binder: Es gab Hunderte Kontaktanzeigen. Und es waren sicher deutlich mehr als 20 Frauen. Genaue Zahlen liegen mir nicht vor, er hat da selbst den Überblick verloren.

SPIEGEL ONLINE: Empfindet Ihr Mandant Mitleid für die Opfer?

Binder: Am liebsten würde er die Taten ungeschehen machen, er bereut das Ganze zutiefst. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Reue gespielt ist.

SPIEGEL ONLINE: Es gab im Laufe der Jahre immer wieder Momente, in denen das Paar mit der Polizei in Kontakt kam. Hätte es eher auffliegen müssen?

Binder: Die Toten von Höxter hätten sich ohne Wenn und Aber verhindern lassen. Es gab einen Vorfall 2012 in Uslar, als Angelika W. auf einer Polizeiwache darum bat, ein Beamter möge doch eine Unterschrift leisten. Er solle bestätigen, dass eine Frau freiwillig bei dem Paar gewesen sei und es keine Gewalt gegeben habe. Einmal riefen Fremde an der Tankstelle die Polizei, weil sie im Auto des Paares eine verängstigte blutende Frau sahen. In beiden Fällen geschah nichts. Es ist mir unverständlich, dass Ermittlungsbehörden nicht wacher sind und sich mehr Mühe geben.

Im Video: Die Autoren über den Fall Höxter