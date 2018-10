Landgericht Paderborn "Horrorhaus" von Höxter - heute soll das Urteil fallen

Angelika W. und Wilfried W. sollen über Jahre in ihrem Haus in Höxter Frauen erniedrigt und gequält haben, zwei Opfer starben. Heute steht das Urteil des Landgerichts Paderborn an - zuvor hat der Angeklagte das letzte Wort.