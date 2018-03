Vermisste Schauspielerin aus Hollywood Gefundene Leiche ist Adea Shabani

Die verschwundene Schauspielerin Adea Shamani wurde Opfer eines Mordes. Was die Ermittler bereits vermuteten, hat die Autopsie nun bestätigt: Bei der Leiche, die Polizisten in einem Naturschutzgebiet gefunden hatten, handelt es sich um die 25- Jährige.

Adea Shamani war Ende Februar in Hollywood verschwunden. Überwachungskameras zeichneten ihr letztes gesichertes Lebenszeichen auf: Auf der Aufnahme ist zu sehen, dass die Schauspielerin einen Koffer dabei hatte und von ihrem Freund begleitet wurde.

Wie die Polizei von Nevada mitteilte, starb sie offenbar an "stumpfer Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf". Doch endgültige Klarheit gebe es erst nach weiteren Untersuchungen. Man habe die Leiche anhand der Tattoos identifiziert.

Mit Shabanis Verschwinden begann ein rätselhafter Kriminallfall. Die Ermittler gehen davon aus, dass Shabanis Freund etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun hat. "Ich bin sicher, dass er daran beteiligt ist", sagte ein Ermittler.

Christopher S. hatte ausgesagt, dass er mit Shabani am Tag ihres Verschwindens zu seinem Vater nach Nordkalifornien aufgebrochen sei. Doch unweit von L.A., in Santa Clara, habe er sie aus seinem Wagen gelassen - wegen eines Streits. Danach habe er sie nicht wieder gesehen.

Die Polizei zweifelte an seiner Darstellung - und begann gegen S. zu ermitteln. Er war zunächst nicht auffindbar.

Dann wurde sein Wagen östlich von Los Angeles entdeckt. Er lieferte sich laut "New York Times" eine Verfolgungsjagd, die sich fast über hundert Kilometer erstreckte. Die waghalsige Fahrt endete damit, dass sich S. selbst in den Kopf schoss und starb.

Shabani kommt aus Mazedonien, verließ ihre Heimat, um Betriebswirtschaft in Paris zu studieren. Vor zwei Jahren zog sie nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Sie spielte eine kleine Rolle in dem Independent-Film "All or Nothing".