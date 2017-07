Messerattacke in Badeort Zwei deutsche Frauen in Ägypten getötet

In Ägypten hat ein Angreifer in einer Hotelanlage in dem beliebten Urlaubsort Hurghada am Roten Meer zwei deutsche Frauen mit einem Messer getötet. Das berichtete der ägyptische Staatliche Informationsservice (SIS). Demnach könnten die Getöteten in Hurghada gearbeitet haben. Dies werde bei den weiteren Ermittlungen berücksichtigt werden, so der SIS.

Der Mann hatte offenbar am Strand eines Hotels eine Gruppe von Touristen angegriffen. Zunächst war unklar, woher die Opfer stammen.

Die Identität der Verletzten ist noch nicht endgültig geklärt. Die Agentur Interfax berichtete von einer russischen Frau und berief sich dabei auf das Konsulat. Das tschechische Außenministerium bestätigte, dass eine 36 Jahre alte tschechische Touristin bei der Messerattacke am Bein verletzt worden sei. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Der Angreifer ist offenbar von einem öffentlichen Bereich aus an den Hotelstrand geschwommen, hieß es in einer Erklärung des ägyptischen Innenministeriums.

Die ägyptische Nachrichtenseite "Al-Masry Al-Youm" zitierte den Manager des Hotels "El Palacio". Demnach soll der Angreifer zuvor an einem benachbarten Hotelstrand Urlauber attackiert haben, bevor er zum Strand seiner Anlage weitergeschwommen sei. Er soll schließlich von Sicherheitsleuten und Gästen überwältigt und umgehend festgenommen worden sein.

"Bleib weg, ich will keine Ägypter"

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Ein Sicherheitsangestellter sagte, der Angreifer sei um die zwanzig Jahre alt und habe gezielt Ausländer angegriffen. "Bleib weg, Ich will keine Ägypter", soll der Mann während seiner Attacke gerufen haben.

Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Angriff. "Diese feige und niederträchtige Tat, die sich gezielt gegen Urlauber gerichtet zu haben scheint, die einfach nur eine unbeschwerte und erholsame Zeit am Meer verbringen wollten, verurteilen wir auf das Schärfste", erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

"Wir trauern mit den Familien der Opfer und hoffen, dass alle, die bei dem Angriff verletzt worden sind, rasch und vollständig wieder gesund werden." Die Botschaft in Kairo stehe im engsten Kontakt zu den ägyptischen Behörden.

Hurghada ist neben Scharm al-Scheich das größte ägyptische Touristenzentrum am Roten Meer. Seit den 1980er Jahren sind mehr als 250 Hotelanlagen in dem früheren Fischerdorf entstanden. Die Ferienregion ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt.