Rheinland-Pfalz Polizei findet Sprengstoff - Festnahme und Evakuierungen

Ein Sprengstoff-Fund in einem Haus in der Nähe von Trier hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei fand am Mittwochabend bei Durchsuchungen im Keller eines Mehrparteienhauses in Igel im Landkreis Trier-Saarburg Sprengstoff, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Ein hinzugezogener Experte des Landeskriminalamtes stellte fest, dass der Sprengstoff "hochgradig explosionsgefährlich" sei.

Polizei und Feuerwehr sperrten die Gegend daraufhin ab, auch der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Anwohner in einem Radius von 200 Metern um den Fundort mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen waren circa 150 Menschen: Etwa hundert von ihnen seien in einer Turnhalle untergekommen, die anderen bei Freunden und Verwandten.

Gegen 1.20 Uhr seien die Evakuierungen abgeschlossen gewesen, hieß es in einer weiteren Mitteilung der Polizei. Anschließend hätten Spezialisten den Sprengstoff aus dem Haus entfernt und ihn "unmittelbar an einem abgelegenen Ort außerhalb von Igel" entschärft.

#PolizeiTrier gibt Entwarnung in #Igel. Sprengstoff entschärft - Sperrungen aufgehoben - Evakuierungen beendet. Fast wieder Normalität. Kripo ermittelt nun die Hintergründe. https://t.co/9SoTyD1X9C — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 31. Januar 2019

Die Polizei nahm eigenen Angaben zufolge bisher eine Person "wegen des Verdachts eines Sprengstoffvergehens" fest. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sei ein politisch motivierter Hintergrund der "handelnden Personen" auszuschließen. Die Ermittlungen dauerten an.

An dem Einsatz waren laut Polizei insgesamt 150 Helfer der Feuerwehren und Rettungsdienste sowie 36 Polizeibeamte im Einsatz.