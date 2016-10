Schusswunde in Bitterfeld Angriff auf 15-Jährigen nur ausgedacht

Ein Jugendlicher wurde in Bitterfeld angeschossen. Nun ist klar: Dass jemand auf offener Straße auf ihn geschossen hat, wie er zunächst behauptete, ist nicht wahr. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau mit.

Der Jugendliche hatte behauptet, Anfang Oktober in der Innenstadt von Bitterfeld plötzlich von einem Geschoss getroffen worden zu sein. Seine Mutter brachte ihn in ein Krankenhaus und verständigte die Polizei.

In der Klinik wurde ihm laut eines Polizeisprechers ein Hartmetallprojektil entfernt. Die Kugel sei nur in die Kopfhaut eingedrungen, es habe zu keiner Zeit Lebensgefahr bestanden. Der Junge habe sich trotz der Verletzung mit seiner Mutter unterhalten können. In einer fünfzehnminütigen Operation sei ihm das Geschoss entfernt worden.

Bei der Vernehmung des Jugendlichen habe sich nun herausgestellt, dass die Geschichte zum Tathergang nicht stimme, sagte der Polizeisprecher.

Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die Verletzung vom Hantieren mit einer Waffe in der Wohnung eines Bekannten stamme, sagte der Sprecher. Ob der Jugendliche selbst oder jemand anderes mit der Waffe spielte und den Schuss auslöste ist noch unklar. Auch um welche Art von Schusswaffe es sich handelte, weiß die Polizei noch nicht. Die Ermittlungen dauern an.