Behördengewalt in Indien Hunderte Menschen sterben in Polizeigewahrsam

In Indien sind in den vergangenen sechs Jahren rund 600 Menschen in Polizeigewahrsam umgekommen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch (HRW). Die häufigsten Todesursachen waren demnach Folter und andere Misshandlungen.

Im Untersuchungszeitraum zwischen 2010 und 2015 sei kein Polizist wegen des Todes eines Menschen in Gewahrsam verurteilt worden, heißt es in der Studie. "Die indische Polizei wird nur dann lernen, dass es nicht akzeptabel ist, Verdächtige mit Schlägen zu Geständnissen zu zwingen, wenn die Täter wegen Folter belangt werden", sagte die Südasien-Chefin der Organisation, Meenakshi Ganguly.

Die indischen Sicherheitskräfte stehen seit Jahren wegen ihres mitunter sehr harten Vorgehens gegen Tatverdächtige in der Kritik. Allein in der Krisenregion Kaschmir wurden in den vergangenen fünf Monaten laut Gesundheitsbehörden mehr als 6000 Menschen durch Gummigeschosse der Polizei verletzt. Viele der Betroffenen erblinden auf einem oder beiden Augen, mindestens acht Menschen kamen ums Leben.