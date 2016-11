US-Bundesstaat Iowa Zwei Polizisten erschossen

Unbekannte haben im US-Bundesstaat Iowa zwei Polizisten getötet. Die beiden wurden an zwei verschiedenen Orten in der Stadt Des Moines erschossen, während sie jeweils in ihren Streifenwagen saßen, wie die Ermittler mitteilten. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe es zuvor "keine Interaktion" zwischen den Opfern und dem oder den Angreifern gegeben. Der erste Polizist wurde gegen 1 Uhr nachts erschossen, der zweite etwa 20 Minuten später in einigen Kilometern Entfernung.

Einem Polizeisprecher zufolge wurden die Einsatzkräfte in Des Moines nun deutlich verstärkt, um sich gegenseitig besser zu schützen. Es sei offenkundig, dass sich Polizisten in der Stadt gerade in großer Gefahr befänden.