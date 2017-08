Fall Chloe Ayling Model angeblich zum Verkauf angeboten - zweiter Verdächtiger gefasst

Im Fall eines angeblich in Italien entführten Models hat die britische Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Ermittler hätten den Bruder des polnischen Hauptverdächtigen festgenommen, teilte die National Crime Agency mit. Demnach wurde Michal H. am Mittwoch in Tivildale bei Birmingham in Gewahrsam genommen, er soll nun in London vor Gericht kommen.

Italien hatte nach dem 36-Jährigen mit europäischem Haftbefehl fahnden lassen, nachdem sein Bruder Lukasz H. bereits vergangene Woche in Italien gefasst worden war. Die beiden sollen italienischen Ermittlern zufolge Chloe Ayling entführt haben, um sie als Sexsklavin im Darknet anzubieten. Lukasz H. hatte das britische Model demnach im Juli in Norditalien entführt, sie nach einer Woche aber wieder freigelassen.

Bei einem inszenierten Fotoshooting am 11. Juli in Mailand habe der 30-Jährige sie mit einem Komplizen betäubt und gefesselt, sagte der Mailänder Vizestaatsanwalt Paolo Storari am Wochenende. Von dort sei die 20-Jährige im Kofferraum eines Wagens aufs Land in der Nähe von Turin gebracht worden. Danach sollen die Entführer Nacktfotos von Ayling ins Darknet gestellt haben, um sie als Sexsklavin zu versteigern.

Gemeldet haben soll sich niemand, daraufhin brachte Lukasz H., der wie sein Bruder in Großbritannien lebt, Ayling laut Ermittlern am 17. Juli zurück nach Mailand und ließ sie in der Nähe des britischen Konsulats frei. Dem Model und Lukasz H. zufolge brachen die Täter die Entführung ab, als sie erfuhren, dass Ayling Mutter eines kleinen Kindes ist.

An dieser Version gibt es allerdings Zweifel. Die italienischen Ermittler hinterfragen unter anderem, ob Lukasz H. tatsächlich vorhatte, das Model zu verkaufen. Die Auktion könnte den Behörden zufolge auch fingiert worden sein, um Lösegeld von Aylings Agentur und der Familie zu erpressen. Der mutmaßliche Entführer soll für die Freilassung der jungen Frau umgerechnet etwa 255.000 Euro gefordert haben.

Ayling hat seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien in den vergangenen Tagen mehrere Interviews gegeben, in denen sie ihre Version des Geschehens wiederholte. Ob es wegen des Falls zu einem Prozess in Italien oder Großbritannien kommt, ist noch nicht bekannt.