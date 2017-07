Italienischer Gangster Giuseppe Mastini Brutal, skrupellos, flüchtig

Für Italiens Medien war er der römische Dillinger, Ebenbild des berühmten US-Gangsters aus den Zwanzigern und Dreißigern. Giuseppe Mastini, geboren 1960 im Kirmes-Wagen einer Sinti-Familie, Analphabet, machte sich schon als Kind einen Namen in der römischen Unterwelt: "Johnny der Zigeuner", wie er bald genannt wurde, war extrem brutal und völlig skrupellos. Er schlug und schoss aus nichtigstem Anlass. Und wurde zu einer Person der italienischen Zeitgeschichte.

Die hat er am vergangenen Freitag um ein Kapitel erweitert. Mastini floh aus dem offenen Vollzug in der norditalienischen Stadt Fossano, wurde mal hier, mal dort gesichtet. Und es heißt, er sei unterwegs nach Rom. Das führt dort in bestimmten Kreisen zu heftigen Angstausbrüchen. Denn Mastini, so sagt man, habe noch viele alte Rechnungen mit ehemaligen Kumpanen offen. Und auch wenn der Mann jetzt 57 Jahre alt ist, ist er immer noch zum Fürchten.

Mastini rutschte früh in die Kriminalität ab: Die erste Schießerei hat er mit 11, seinen ersten Mord begeht er mit 15. Für eine Handvoll Lire und eine Armbanduhr tötet er einen Straßenbahnfahrer. Mastini wird geschnappt, kommt ins Jugendgefängnis, flieht mit einigen Kumpels und macht weiter. Raubüberfälle, Autodiebstähle, Erpressungen wechseln ab mit Gefängnisaufenthalten und Ausbrüchen.

Selbst von der als ausbruchssicher geltenden, kilometerweit von Wasser umgebenen Gefängnisinsel Pianosa entkommt er. Wer ihm im Weg steht, wird beiseite geräumt. Eine Strafanstalt bescheinigt ihm "eine so noch nie erlebte Aggressivität", die Polizei warnt, "wenn Johnny eine Waffe hat, schießt er".

Er verbreitet Angst und Schrecken. Und fasziniert dabei. Sein gutes Aussehen dürfte seiner Wandlung zur Medienfigur nicht geschadet haben. Radio- und TV-Dokus befassen sich mit ihm, eine bekannte Punkband ("The Gang") textet einen Song über ihn. Den Regisseur Emanuele Del Greco inspiriert er zu einem Film, "Johnny der Zigeuner, die ganze Wahrheit".

Das Interesse an Mastini, der nicht einmal italienisch kann, sondern nur den römischen Gassen-Dialekt spricht, wird noch größer, als er sich Mitte der Achtzigerjahre eine Freundin zulegt. Zaira Pochetti, eine 20 Jahre alte römische Studentin, Tochter eines bettelarmen Schäfers, erzogen von katholischen Nonnen. Sie wird zur Gangsterbraut.

Etwa am 8. März 1986. Da überfällt Mastini das Ehepaar Paolo und Veronique Buratti in einer Villa im römischen Vorort Sacrofano. Er tötet, so beschreiben es italienische Medien, den Ehemann mit einem Kopfschuss. Auch die Ehefrau schießt er nieder. Sie überlebt wie durch ein Wunder. Doch Beute findet der Räuber offenbar nicht.

Italo-Version von "Bonnie und Clyde"

Ob Freundin Pochetti bei dem Gemetzel dabei ist, bleibt unklar. Wenige Stunden später ist sie aber bei der offenbar spontan beschlossenen Entführung einer 20-Jährigen mit von der Partie. Diese redet mit ihrem Verlobten auf dem Bürgersteig, als er plötzlich niedergeschlagen wird. Die Verlobte wird in sein parkendes Auto gezerrt und von dem Gangsterduo abtransportiert. Offenbar ohne Plan. Denn in der Nacht sind Mastini und Pochetti immer noch im geklauten Auto unterwegs, geraten in eine Polizeikontrolle.

Mastini eröffnet das Feuer. Er tötet einen Beamten, verletzt einen anderen schwer. Das Gangsterpaar rast weiter durch Rom, auf der Suche nach einem anderen Fahrzeug. Ein Alfa 75 fällt den beiden ins Auge, geparkt vor einer Telefonzelle, drinnen telefoniert der Besitzer. Der ist Polizist und schießt, als Mastini seine Waffe auf ihn richtet. Aber er trifft nicht. Die Geisel flieht in dem Tumult, auch Mastini und Pochetti flüchten, jagen weiter durch die Stadt, auf der Suche nach einem Versteck. Mastini wird später sagen, er erinnere sich an nichts. Er sei zugedröhnt gewesen, unter anderem mit Whisky und Kokain.

Medien rufen nach dem Tag eine italienische Version des Gangsterduos "Bonnie und Clyde" aus. Anders als die US-Originale werden Mastini und Pochetti aber nicht von der Polizei in einen Hinterhalt gelockt und erschossen, sondern nach etlichen Monate und vielen Verbrechen gefasst und vor Gericht gestellt. Pochetti erlebt den Urteilsspruch nicht. Sie stirbt in der U-Haft an Magersucht. Mastini wird 1989 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Gangster als Vorzeige-Sträfling

In den Gefängnissen, in denen er seitdem logierte, hat er sich offenbar gewandelt und ist zum Muster-Häftling geworden. Deshalb durfte er seit vorigem Jahr sogar jeden Tag das Gefängnis verlassen, um einer Arbeit nachzugehen. Zuletzt war er in der Gefängnispolizei-Schule in Cairo Montenotte für Reparaturen zuständig. Dorthin fuhr der "ruhige Arbeiter", die "herzliche Person", wie die Aufseher ihn nannten, morgens mit dem Zug und kehrte abends um 21.30 Uhr in seine Zelle zurück.

Bis vorigen Freitag. Da kam er morgens nicht an und abends nicht zurück. Er ließ sich mit dem Taxi nach Genua bringen, zum Bahnhof. Geld hatte er, vermutlich 5000 Euro, vielleicht etwas mehr. Seit dem vorigem Jahr hatte Mastini schließlich gearbeitet und dafür im Monat knapp tausend Euro bekommen.

Hat er irgendwo draußen Geld versteckt? Gibt es eine Frau, die die nächste italienische Bonnie werden möchte? Es heißt, Mastini habe viele Brieffreundinnen, mit denen er intensiv korrespondiert habe.

Bislang sind das nur Vermutungen. Aber mehr hat Italiens Justizminister Andrea Orlando vermutlich auch nicht. Er ist nun wegen des Falles Mastini zum Rapport ins Parlament geladen.