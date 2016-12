Schlepperprozess in Italien Hartes Urteil, kaum Signalwirkung

Es war am 18. April 2015, kurz vor Mitternacht. Der ausrangierte Fischkutter aus Eritrea kämpfte rund 100 Kilometer nördlich der libyschen Küste und knapp 200 Kilometer südlich der italienischen Insel Lampedusa gegen hohe Wellen. Auf dem 23 Meter langen Boot drängten sich etwa 800 Menschen. Flüchtlinge, junge Männer aus Nordafrika zumeist, auf dem Weg nach Europa. Auf dem Weg zu ihrem Traum von einem besseren Leben, ohne Krieg und ohne Not.

Die meisten von ihnen waren im Laderaum eingepfercht, die Luken über ihnen waren verschlossen. Auch auf dem Deck standen Menschen eng aneinander gepresst zwischen den Bordwänden und der Steuerkabine. Etliche Dutzend weiterer Passagiere klammerten sich auf der kleinen Brücke darüber aneinander. Sie hatten noch die besten Überlebenschancen.

Die SOS-Signale des total überladenen, schwankenden Schiffes gab die italienische Küstenwache an den portugiesischen Frachter "King Jacob" weiter. Der war ganz in der Nähe, erreichte den Dampfer in Seenot recht schnell, konnte aber die Tragödie nicht mehr verhindern. Der Steuermann des Kutters habe zugleich "das Boot steuern und sich unter den Passagieren verstecken wollen", sagten später einige der überlebenden Passagiere.

"Nur Müll und Treibstoff-Flecken auf dem Wasser"

Das Fischerboot rammte den ungleich größeren Frachter. Panik brach aus. Die Menschen unter Deck schrien, versuchten vergeblich aus ihrem dunklen Gefängnis zu entkommen. Die auf dem Deck und auf der Brücke drängten schreiend auf die Seite, an der sich der Frachter befand, die vermeintliche Rettung. Einige fielen ins Wasser. Das Schiff wankte immer heftiger und kippte schließlich um.

Die Besatzung des Frachters zog die Körper aus dem Wasser, die sie sah und greifen konnte. Aber in der Nacht, bei hohem Wellengang sieht man nicht viel. Etwa zwei Stunden später kam ein Schiff der italienischen Küstenwache dazu. Selbst dessen Besatzung konnte noch zwei Menschen aus den Fluten retten. "Wir haben uns an die Körper von Toten geklammert", sagten diese später, "wie an Rettungsboote."

Sie haben um Hilfe geschrien und die Motorgeräusche gehört und wieder geschrien und plötzlich wurden sie gepackt und an Bord gezogen. "Danach haben wir nur noch einige Leichen geborgen", sagte der Kommandant des Küstenwache-Bootes. "Vom Unglücksschiff haben wir nichts mehr gesehen, nur ein bisschen Müll und Treibstoff-Flecken auf dem Wasser."

Die grauenvolle Bilanz der Tragödie: 28 Passagiere wurden gerettet, 58 Leichen geborgen, mindestens 700 Menschen, womöglich noch viel mehr, starben, die meisten blieben einfach verschwunden.

Das Wrack des Todes-Kutters wurde zwar inzwischen geborgen, mit weiteren Leichen. Fotos und Daten über die Opfer werden gesammelt, um wenigstens einigen ihre Namen zurückzugeben. Dabei hilft ein kleines Notizheftchen, das vermutlich einer der Schleuser geführt hatte und das - wie ist nicht ganz klar - der Küstenwache in die Finger kam. Darin sind Namen und Summen aufgelistet. Aber bei weitem nicht von allen Passagieren, so dass bis heute die genaue Zahl der Todesopfer nicht bekannt ist.

18 Jahre Haft für den Schlepper-Kapitän

Unter den Überlebenden, die nach Catania in Sizilien gebracht wurden, befanden sich auch der Tunesier Mohamed Ali M., heute 29 Jahre alt, und der Syrer Mahmut B., 27. Beide wurden von geretteten Schiffbrüchigen als Mitglieder der Schleuser-Crew identifiziert. M. als deren Chef und Kapitän des Schiffes, B. als Gehilfe. Beiden wurde der Prozess gemacht, beide beteuerten ihre Unschuld: Sie seien Flüchtlinge, wie die anderen Geretteten.

Beide wurden nun in Catania verurteilt.

AFP Mohamed Ali M. und Mahmut B.

Richterin Daniela Monaco Crea schickte Schiffsführer M. wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise, fahrlässiger Tötung in zahlreichen Fällen und Schiffbruch für 18 Jahre hinter Gittern. Sein Helfer B. muss, wegen seiner Beihilfe zur Schleusertätigkeit, fünf Jahre ins Gefängnis. Dazu sollen beide Schadensersatz leisten, zusammen für zehn Millionen Euro.

Es ist nicht das erste harte Urteil gegen Schleuser. Im Oktober wurden, gleichfalls in Catania, drei Männer zu je 20 Jahren Haft verurteilt, die 49 Flüchtlinge im Laderaum ihres Schiffes ersticken ließen. Davor waren 21 Schleuser zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und elf Jahren und einer zusätzlichen Geldstrafe von jeweils zehn Millionen Euro verurteilt worden. Aber weder schrecken die Strafen die Schleuser-Banden ab, noch die Tragödien.

Geschäfte mit Menschen und Waffen

Die einen finden beliebig viele junge Männer, die nichts zu verlieren haben und sofort bereit sind, für ein bisschen Geld ihre Freiheit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Die großen Bosse des Menschenschmuggel-Business sind nie vor Ort, sondern immer weit weg. So stecke hinter der heute juristisch abgehandelten Untat, sagte die Staatsanwaltschaft in Catania, eine kriminelle Organisation, die auch im Waffengeschäft tätig sei, mit Sitz in Libyen und in Italien.

Auch die Migranten, die vor Krieg oder Elend fliehen, lassen sich ihre Hoffnung von noch so grausigen Statistiken nicht nehmen. Seit 2004 sollen mehr als 10.000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sein. Aber es machen sich nicht weniger, sondern immer mehr auf den lebensgefährlichen Treck nach Norden. In diesem Jahr kamen von Januar bis November 173.000 Menschen an südeuropäischen Stränden an, vor allem in Italien.

Etwa 3.800 Migranten ertranken zwischen Januar und Mitte Oktober diesen Jahres. Mehr denn je zuvor.