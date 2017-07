Schwerkranker Mafiachef Der "Boss der Bosse" bleibt in Haft

Der gefürchtete Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina darf nicht vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Das hat ein Gericht in Bologna am Mittwoch entschieden und damit einen entsprechenden Antrag der Verteidigung abgelehnt.

Riina, bekannt unter dem Spitznamen "die Bestie", ist der frühere Chef der sizilianischen Cosa Nostra. Er galt als "Boss der Bosse". Seine Anwälte hatten argumentiert, dass der schwerkranke Mann wie jeder Häftling das "Recht auf einen Tod in Würde" habe und in Hausarrest kommen solle.

"Die Bestie" soll für 100, vielleicht sogar 150 Morde verantwortlich sein

Der heute 86-Jährige hatte seinen ersten eigenhändigen Mord mit 19 Jahren begangen und sich anschließend als Killer einen Namen gemacht, ehe er zum Gangster-Chef in Corleone aufstieg. Danach ließ er meistens andere morden. Kurz vor Weihnachten 1982 ließ er einen Konkurrenten aus Palermo und 20 von dessen Männern an einem Tag töten. Insgesamt soll der Bauernsohn aus Corleone für weit mehr als 100 Morde verantwortlich sein, manche Zählungen kommen auf bis zu 150 Opfer.

Die Richter urteilten nach Informationen italienischer Nachrichtenagenturen aber nun, dass der Mann woanders keine bessere Versorgung bekommen könne. Er muss in Parma in der Krankenabteilung eines Hochsicherheitsgefängnisses bleiben. Seine Anwälte kündigten an, gegen das Urteil Einspruch einzulegen.

Salvatore Riina steckte in den Achtziger- und Neunzigerjahren hinter vielen Mafiamorden in Italien. Er wurde 1993 gefasst und bekam dreizehnmal lebenslange Haftstrafen. Der Antrag auf Freilassung hatte die Hinterbliebenen der Opfer empört.