Ivan Klasnic im Streit mit Ärzten "Wie lange meine Niere hält, steht in den Sternen"

"Es geht mir den Umständen entsprechend eigentlich sehr gut", sagte Ivan Klasnic am Freitagmorgen - gefragt hatte der Vorsitzende Richter Peter Lüttringhaus. "Ich versuche, ein Leben zu führen, wie alle anderen auch." Er müsse jedoch täglich Medikamente einnehmen. "Morgens zwölf und abends acht Tabletten", das erinnere ihn Tag für Tag daran, dass er noch immer krank ist.

Drei Nierentransplantationen hat der ehemalige Fußballprofi von Werder Bremen hinter sich. "Ich will nicht jammern", sagte Klasnic. "Aber weil jemand nicht aufgepasst hat, muss ich wirklich um mein Leben kämpfen." Er müsse darauf achten, dass sein Körper das neue Organ nicht abstoße und er sich nicht vergifte.

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Klasnic Klage gegen den früheren Mannschaftsarzt von Werder Bremen, Götz Dimanski, die Internistin Manju Guha und zwei Therapieeinrichtungen einreichte. Er wirft ihnen vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt beziehungsweise nicht richtig behandelt zu haben.

In erster Instanz bekam Klasnic in den wesentlichen Punkten Recht. Das Landgericht Bremen sprach ihm im März 2017 ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro zu. Die Beklagten sollten zudem für Verdienstausfall und Behandlungskosten aufkommen - damit geht es der Rechnung Klasnics zufolge um Millionen.

Dimanski und Guha gingen gegen das Urteil vor. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen hat nun das Berufungsverfahren begonnen. Richter Lüttringhaus fragte den ehemaligen Profifußballer nach seiner aktuellen beruflichen Situation. "Ich bin Frührentner", sagte der 38-Jährige. Er bemühe sich, als Spielerberater Fuß zu fassen, was jedoch nicht einfach sei.

Alles nur Schicksal?

"Sein schreckliches Schicksal geht mir sehr nahe, sowohl als Mensch als auch als Arzt", sagte der Mediziner Dimanski vor Gericht. Den Begriff Schicksal wird er dabei mit Bedacht gewählt haben. Dimanski sieht sich zu Unrecht der groben Fahrlässigkeit bezichtigt. Als Facharzt für Sportmedizin sei er auf den Bewegungsapparat des Menschen spezialisiert, nicht auf Nieren. Dafür seien Internisten oder Nephrologen, also Nierenexperten, zuständig.

Klasnic wirft dem Arzt vor, dass er seine schlechten Nierenwerte hätte erkennen und entsprechend hätte handeln müssen. Dimanski weist den Vorwurf zurück. Es sei nicht ungewöhnlich, dass die Laborwerte von Spitzensportlern in manchen Bereichen von den Werten der Normalbevölkerung abwichen. Dennoch habe er 2002 eine Untersuchung veranlasst. Eine Rückmeldung auf eine bedenkliche Entwicklung habe er nicht erhalten, weder von der Internistin Guha noch von einem anderen Internisten, den er eingeschaltet habe.

Ein medizinischer Sachverständiger sprach vor Gericht von einer Fehldiagnose des befragten Internisten. Dem Vereinsarzt sei aus seiner Sicht kein Vorwurf zu machen. "Der Internist ist für den internistischen Befund zuständig."

Hätte er Hinweise auf eine Nierenerkrankung erhalten, hätte er Klasnic sofort zu einem Spezialisten geschickt, betonte Diemanski wiederholt. Klasnic sei "weltweit ein einmaliger Fall", so der Vereinsarzt. "Alle Experten, die wir in diesem Verfahren bisher gehört haben, haben gesagt, dass dies ein absolut außergewöhnlich krasser Verlauf war, der so nicht zu erwarten war."

Auch Internistin Guha sagte wenig später: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass er krank sein könnte." Sie habe es bei den jährlichen Untersuchungen "in der Regel mit jungen Menschen und gesunden Profisportlern" zu tun. Sie räumte allerdings ein, sich nicht immer alle Laborwerte genau angesehen zu haben. So schlug auch sie bei Klasnics schlechten Werten keinen Alarm.

"Mir wurde nie gesagt, dass ich Probleme mit den Nieren habe", sagt Klasnic: "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch selber reagiert." Alles in Ordnung - wurde dem Fußballer immer wieder bescheinigt. Tatsächlich war wenig in Ordnung.

"Wie Lotterie"

Ende 2005 kam Klasnic ins Krankenhaus, wegen akuter Blinddarmentzündung. Erst da wurden seine bedenklichen Nierenwerte erkannt und entsprechend reagiert. 2007 erhielt er die erste Niere, von seiner Mutter. Bei der Operation kam es zu Komplikationen, weswegen ihm eine zweite Niere transplantiert werden musste. Diesmal von seinem Vater. Diese Niere funktionierte rund zehn Jahre lang. Es folgten Monate, in denen Klasnic dreimal die Woche für fünf Stunden zur Dialyse musste. "Das war eine sehr schlimme Zeit", sagte er vor Gericht.

Im Oktober 2017 erfolgte die dritte Transplantation. Als kroatischer Staatsbürger ließ er sie in Kroatien vornehmen, weil dort die Wartezeit auf ein Spenderorgan deutlich kürzer sei als in Deutschland. "Das ist eine Superniere", sagte Klasnic. Doch er sagte auch: "Wie lange sie halten wird, steht in den Sternen." Irgendwann werde er wieder eine Niere brauchen. Dass dann erneut ein passendes Organ gefunden werde, "ist wie Lotterie".

Am Ende dieses Verhandlungstages schlug Richter Lüttringhaus einen Vergleich vor. Er riet den Prozessbeteiligten, über eine Summe von rund drei Millionen Euro nachzudenken. "Wir halten es für dringend geboten, darüber nachzudenken, ob man sich verständigt", sagte der Vorsitzende Richter.