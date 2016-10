Suizid des Terrorverdächtigen Albakr "Eine Serie von Fehlern"

Bevor Jaber Albakr am Montag um 15.35 Uhr in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig eingeliefert wird, hat er das Land in Angst versetzt. Der 22-jährige Syrer soll von Chemnitz aus einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Kurz vor dem Zugriff ist er der Polizei entwischt. Jetzt haben sie ihn - nach zwei Tagen Flucht.

Am Mittwochabend ist Albakr tot. Um 19.45 Uhr findet ihn eine JVA-Angestellte leblos in der Zelle. Der Gefangene in Haftraum 144 hat sich mit einem T-Shirt am Gitter vor seiner Zellentür erhängt. Seither entwickelt sich der Fall zu einem Justizskandal. Ein Streit ist entbrannt: Hätte die JVA den Tod verhindern können, ja: müssen?

Haftrichterin sieht Suizidgefahr

Immerhin hatte bereits die Haftrichterin eine Suizidgefahr gesehen - vor allem wohl deshalb, weil Albakr die Nahrung verweigerte, wie ein Sprecher des sächsischen Justizministeriums sagte. Auch der Anwalt sagte, die Suizidgefahr sei bekannt gewesen. In der JVA bekommt der Syrer nach seiner Ankunft Häftlingsmontur, bezieht eine Einzelzelle, weil er als Gefahr für andere gilt. Alle 15 Minuten knipst ein Wärter das Licht an.

Am Dienstag untersucht eine Psychologin den Häftling - und sieht keine "akute Suizidgefahr" (Lesen Sie hier ein Interview mit einem Gefängnis-Psychologen). Es ist offensichtlich ein verhängnisvoller Fehler. In der Folge müssen die Wärter nur noch alle 30 Minuten nach dem prominenten Häftling sehen. Auch als er eine Lampe aus der Decke reißt und die Steckdose demoliert, ändert sich die Einschätzung nicht.

Man habe den "Vandalismus nicht im Zusammenhang mit einem Suizidgeschehen gesehen", sagt JVA-Chef Rolf Jacob (Lesen Sie hier das Minutenprotokoll der Pressekonferenz). Und so steht auch nicht zur Debatte, dass Albakr in einen gesondert gesicherten Haftraum verlegt wird. Dort gibt es keine Fenster, keine Möbel, der Raum ist gefliest. Der Häftling wird permanent beobachtet und trägt besonders reißfeste Kleidung.

Jacob sagt, die gesetzlichen Anforderungen für eine Verlegung dorthin seien "sehr hoch". Nur bei akuter Suizidgefahr wäre im Fall Albakr ein solcher Schritt möglich gewesen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte auf Nachfrage, maßgeblich sei das sächsische Gesetz zum Vollzug in der Untersuchungshaft.

Dort heißt es, die Verlegung in einen "besonders gesicherten Haftraum" sei möglich, wenn "in erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen, der Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht".

"Mit dem Täter überfordert"

Der Kriminologe Bernd Maelicke übt am Verhalten der sächsischen Behörden scharfe Kritik. "Bei solch einem Täter gab es natürlich eine erhöhte Gefahrensituation." Genau für einen Fall wie Albakr sei der besonders gesicherte Haftraum vorgesehen. "Der Mann wollte einen Selbstmordanschlag verüben - natürlich war eine akute Suizidgefahr da." Für Maelicke steht fest: "Die Anstalt war mit dem Täter überfordert." Es habe "eine Serie von Fehlern" gegeben.

Auch der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) äußerte Unverständnis. "Wie konnte ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein Kleinkrimineller behandelt werden?" Albakr sei bereit gewesen, sein eigenes Leben und das Leben vieler anderer Menschen zu opfern. Schon damit hätte die Frage nach der Suizidgefahr geklärt sein müssen.

JVA-Chef Jacob zeigte sich selbstbewusst. "Ich stehe zu den Entscheidungen, die dort getroffen wurden." Und sein oberster Chef, der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU), behauptete sogar, man habe alles getan, um einen Suizid zu verhindern. Sinnvoll sei möglicherweise, dass künftig mehr als ein Psychologe einen Gefangenen beurteile. Diese Überlegungen stünden aber erst am Anfang.

Videochronik zum Fall Albakr - "Handfester Justizskandal":