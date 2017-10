Mordprozess in Brandenburg Jan G. bedauert Tod von Polizisten

Rund acht Monate nachdem er zwei Polizisten und seine eigene Großmutter getötet haben soll, steht Jan G. aus Brandenburg in Frankfurt an der Oder vor Gericht. "Ich kann sagen, dass es mir leidtut", sagte der 25-Jährige zum Prozessauftakt vor dem Landgericht. Über die getöteten Polizisten sagte der Angeklagte, es tue ihm leid, "dass sie nicht mehr zum Dienst kommen". Zu den angeklagten Taten äußerte er sich bislang nicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft G. vor, am 28. Februar seine 79-jährige Oma zusammengeschlagen und mit einem Stich in den Hals getötet zu haben. Demnach hatte G. einen Wutausbruch, weil er die Badewanne seiner Großmutter nicht hatte benutzen können. Durch die Tötung der Frau habe G. verhindern wollen, dass diese ihn anzeigt. Der Angeklagte war zum Tatzeitpunkt wegen anderer Straftaten auf Bewährung. (Mehr zum Fall finden Sie hier.)

G. soll auf der Flucht vor der Polizei in Oegeln im Landkreis Oder-Spree zwei Beamte überfahren haben. Als G. eine von den Polizisten ausgelegte Straßensperre entdeckte, habe er sich entschieden, die Beamten zu töten, sagte der Staatsanwalt. G. sei auf die auf einem Radweg wartenden Familienväter zugesteuert. Beide Männer seien sofort tot gewesen.

SPIEGEL TV: Ausschnitte aus dem Tatortvideo der Polizei

Video SPIEGEL TV

Neben dreifachem Mord und schweren Eingriffs in den Straßenverkehr wirft die Anklage G. viele weitere Straftaten vor. Einem Gutachten zufolge war G. zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig. Eine in einem früheren Verfahren festgestellte Schizophrenie liegt demnach nicht vor. Die Anklage forderte, im Anschluss an eine mehrjährige Haftstrafe eine Sicherungsverwahrung zu verhängen. Vom Angeklagten gehe eine "erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit" aus.

Der Prozess wird am Mittwoch mit den Aussagen von Polizisten fortgesetzt. Bei dem Verfahren mit 85 Zeugen ist erst im neuen Jahr mit einem Urteil zu rechnen.