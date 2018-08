Der ehemalige Profisportler Jan Ullrich befindet sich in Polizeigewahrsam. Im Frankfurter Luxushotel Villa Kennedy soll er eine Escort-Dame tätlich angegriffen haben. Das hat die Polizei auf Anfrage bestätigt.

Laut den Ermittlern wandte die Frau sich an das Hotelpersonal. Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Ullrichs Anwalt gab auf Anfrage des SPIEGEL keinen Kommentar ab.

Erst am vergangenen Wochenende war Ullrich auf Mallorca in Gewahrsam genommen worden, weil er sich unerlaubt Zutritt auf das Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger verschafft haben soll. Am nächsten Tag wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Einer Gerichtssprecherin zufolge darf sich der 44-Jährige Schweiger nicht mehr nähern.

Einem Bericht der "Bild" -Zeitung zufolge war Ullrich am Donnerstag nach Deutschland gereist, um eine Therapie anzutreten. In einem Interview mit der Zeitung hatte er vor einigen Tagen private Probleme eingeräumt, und angekündigt sich Hilfe zu holen. Der 44-Jährige hatte jedoch bestritten, Suchtprobleme zu haben.