Japan Angebliche Polizisten erbeuteten 100 Kilo Gold

Diebe in Uniform haben in Japan Gold im Wert von knapp fünf Millionen Euro erbeutet. Wie die Tageszeitung "Asahi Shimbun" berichtete, traten die vermeintlichen Ordnungshüter in der südjapanischen Stadt Fukuoka an eine Gruppe Männer heran und forderten die Herausgabe aller Aktenkoffer, in denen diese 100 Kilogramm Gold mit sich trugen. Als Grund gaben die Diebe an: "Wir wissen, dass es geschmuggelt ist."

Die Kofferträger übergaben den angeblichen Ordnungshütern ihren Schatz und schauten zu, wie diese davonfuhren. Der echten Polizei sagten sie später, sie hätten das Gold erst am Vortag erstanden und seien auf dem Weg zu seinem Weiterverkauf ausgeraubt worden. Wie die "Japan Times" berichtet, sollen die Beraubten viel Geld mit dem Verkauf von Edelmetallen verdient haben. Der Überfall soll sich bereits im Frühjahr ereignet haben.

Laut japanischem Finanzministerium ist die Zahl der illegalen Goldimporte mit dem Preis des Edelmetalls gestiegen. In der Zeit vom Juli 2015 bis Juli 2016 habe man 294 Fälle von Schmuggel verzeichnet.