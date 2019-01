Die US-Rapper Jay-Z und Meek Mill haben eine Organisation mitgegründet, die sich für eine Justizreform einsetzt. Sie wollen erreichen, dass Bewährungsauflagen gelockert werden. In den USA können Straftaten langjährige Bewährungsstrafen nach sich ziehen. Wer gegen die strengen Auflagen verstößt, muss unter Umständen jahrelang ins Gefängnis.

Kritiker bemängeln, dass dies ungerecht sei und hauptsächlich die schwarze Bevölkerung treffe. "Die Gemeinden, in denen wir aufgewachsen sind. Freunde, die ich habe. Leute um mich herum. Ich bin mit diesem Thema groß geworden", sagte Jay-Z auf einer Pressekonferenz in New York.

Die Idee zu der Initiative kam den Machern nach einer umstrittenen Haftstrafe für Meek Mill. Er war 2008 wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nach seiner Entlassung verstieß er gegen Bewährungsauflagen.

AP Rapper Meek Mill auf dem Weg zum Gericht in Philadelphia im November 2017

Laut "New York Times" nannte die Richterin folgende Verstöße: Er habe eigenmächtig Konzerttermine angesetzt, und zwar in Gegenden, in dem es ihm untersagt gewesen sei. Außerdem soll er in eine Rauferei mit einem Flughafen-Mitarbeiter verwickelt gewesen sein, die Vorwürfe seien jedoch fallen gelassen worden. Schließlich habe er für den Dreh eines Musikvideos mit seinem Fahrrad "Wheelies" in New York gefahren. Ein Manöver, bei dem man nur auf den Hinterrädern fährt.

Eine Richterin in Philadelphia verurteilte den Musiker deswegen im November 2017 zu einer Gefängnisstrafe von zwei bis vier Jahren. Nach Kritik wurde Mill nach fünf Monaten auf Kaution freigelassen. Seine Bewährung läuft bis 2023.

Die Organisation "Reform" will Lobbyarbeit leisten, ihr stehen dafür umgerechnet 44 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel sei es, in den nächsten fünf Jahren rund eine Million Menschen zu unterstützen.