Erzwungener Platzwechsel Israelische Airline muss Entschädigung zahlen

Ein Gericht in Jerusalem hat die Airline El Al dazu verurteilt, umgerechnet rund 1600 Euro Entschädigung an Renee Rabinowitz zu zahlen. Die Holocaustüberlebende hatte auf Bitte der Fluggesellschaft in einer Maschine den Platz gewechselt, weil ein strengreligiöser Jude nicht neben einer Frau sitzen wollte.

"Unter wirklich keinen Umständen kann ein Mitglied der Besatzung einen Passagier bitten, sich umzusetzen, weil der Sitznachbar aufgrund des Geschlechtes nicht neben ihm sitzen will", befand die Richterin. "Dieser Grundsatz ist ein direkter Verstoß gegen das Gesetz gegen Diskriminierung."

"Ich bin glücklich über das Urteil", sagte Rabinowitz. "Ich hoffe, El Al nimmt es ernst." Sie freue sich auf weitere Flüge mit der Airline und hoffe es zu erleben, dass ein ultraorthodoxer Mann sage, er werde sich nicht hinsetzen, bis seine Sitznachbarin entfernt sei - und die Stewardess ihm antworte, das sei gesetzlich verboten.

Laut "New York Times" flog die frühere Rechtsanwältin im Februar 2016 von New York nach Tel Aviv. Ein ultraorthodoxer Jude habe den Sitzplatz neben ihr zugewiesen bekommen, sich jedoch aus Glaubensgründen nicht neben eine Frau setzen wollen. Ein Flugbegleiter habe ihr daraufhin einen "besseren" Platz einige Reihen weiter angeboten. Sie habe widerwillig zugestimmt.

Laut "Guardian" ist es bei Flügen von und nach Israel häufiger zu beobachten, dass die Crew weibliche Fluggäste bittet, sich umzusetzen, weil ultraorthodoxe Männer keinen versehentlichen Kontakt zu Frauen haben wollen. Teilweise kommt es deshalb zu Verspätungen.

El Al hat nun 45 Tage Zeit, seine internen Vorgaben für Flugzeugbesatzungen zu überarbeiten. Eine Sprecherin der Airline sagte, die Fluggesellschaft habe grundsätzlich die Vorgabe, für denjenigen Passagier einen anderen Sitz zu finden, der unzufrieden sei - nicht für den Sitznachbarn. "Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, dass die Vorgaben des Unternehmens in dieser speziellen Sache gegenüber den Mitarbeitern präzisiert werden", sagte sie zu der Gerichtsentscheidung.